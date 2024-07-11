大法官昔為太陽花辯護被質疑與綠友好 律師：用政治口水干預司法
憲法法庭昨日開庭審理國會職權法案釋憲之暫停處分，對於有在野黨質疑，大法官許宗力過去與民進黨友好，且大法官尤伯祥當年是太陽花辯護律師等疑慮。律師黃帝穎今（11）日受訪時強調，這些都是對大法官無關指控，而藍白現在跟義和團一樣，法理上說不過大家，只能不斷用政治口水，去影響、干預司法。
記者陳佩君／台北報導
憲法法庭昨下午針對4案聲請暫時處分部分在憲法法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。國民黨機關代表翁曉玲提出聲請，要求大法官許宗力、許志雄迴避，但遭到大法官駁回，國民黨立法院黨團對此批評，「要說現在憲法法庭早已是民進黨開的，有錯嗎？」
對於外界質疑，許宗力過去與民進黨友好，且尤伯祥當年是太陽花辯護律師等疑慮。黃帝穎受訪時指出，這是對大法官無端的指控，法界現在很清楚，不論是120名法律學者，或者是400名律師的連署，乃至於全國律師聯合會、律師公會的四大聲明，都認為該案是國會擴權違憲，因此這是法界的通說。
黃帝穎直言，藍白現在跟義和團一樣，不在乎全世界，或法界怎麼講，就用詆毀大法官的方式來進行攻防，「他們在道理、法理上說不過，只能不斷用政治口水，去影響、干預司法，這樣做法非常不可取」。
至於國民黨聲請，被大法官被駁回一事，黃帝穎提到，迴避會被駁回，是因為憲法訴訟法或是各個訴訟法，對於迴避有法定的項目，他們的政治口水性是無端指控，都不構成迴避的自由，所以被駁回、打臉剛好。