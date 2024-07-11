南港「鵝肉周」食安疑慮！多人吃完掛急診灌爆評論 衛生局令停業
北市再傳食安問題！不少民眾7月5日至南港「鵝肉周」餐廳用餐後，陸續出現上吐下瀉等症狀，還有一群人用餐後，全部發生腹瀉送急診，並且出現劇烈胃痛和高燒不退。對此，台北市衛生局今（11）日表示，截至7月7日達6人通報，已下令停業，該店目前尚未提出復業申請。
記者孫唯容/綜合報導
店家的Google評論在4天內連續出現食安疑慮的評論，不少民眾表示在7月5日用餐後中鏢，發生拉肚子、上吐下瀉，緊急送往急診就醫，有民眾表示，7月5日中午和2個同事吃完鵝肉麵，都拉肚子送急診，上吐下瀉發燒，醫院檢驗感染性腸胃炎，直呼「衛生堪憂。」
同樣發生在7月5日，有民眾表示，和同事吃完後，當中2人掛急診、2人去診所，其餘腹痛、上吐下瀉、畏冷、發燒、抽筋。同行有人6日清晨發作，胃痛到不行、無法站臥坐，上吐下瀉直到撐不住，才趕緊掛急診，最後打2針止痛，抽血、X光、斷層、胃鏡也查不出原因，回家躺2天，不吃不喝，虛弱不堪，直呼整個假期都泡湯。
民眾推測原因指出「看來大家的共同點都是吃了鵝肉」，另一名受害民眾也表示，因為鵝肉掛在門口，這幾天天氣實在太熱，門又開開關關，室內的冷氣加上室外的熱風，把鵝肉都給吹壞了。
對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，7月5日確實有接獲桃園市衛生局通報該店家事件，隔天已有派員前往南港「鵝肉周」餐廳稽查，截至7月8日累積6人以上送醫，已經達到北市規定的食物中毒停業標準，目前已下令停業，業者也還沒提出相關復業申請。