開嗆大法官全都支持民進黨！趙少康：連「小法官」都不如
針對藍白聯手通過國會改革法案，包括總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團皆聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭於昨日進行準備程序，針對暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關立法院陳述意見。對此中廣前董事長趙康康表示，現在15位大法官全都是前總統蔡英文提名並任命，所以全都支持民進黨、都支持政府決策，以民進黨意志為意志，真是太荒唐，嗆「連『小法官』都不如的大法官！」
記者陳威叡／台北報導
趙少康說，憲法法庭昨天開庭，審理國會改革釋憲案的暫時處分案，不出預料，大法官們的心證明顯早就已經形成，就是要護航民進黨跟賴清德，所以自己對緊急處分或最後釋憲結果都不樂觀，只是走個過場罷了。而憲法暫時處分的設計是預防一旦法律或政策實施，會造成不可回復的傷害，但是賴清德到立法院向全民做國情報告，到底會造成什麼傷害？更不用說哪來不可回復的傷害？
趙少康表示，至於立法院擁有聽證調查權，更是各國國會的普遍作法，就連台北市議會最近都成立好幾個小組，針對柯文哲任內晶華城等好幾個案子啟動調查，立法權怎麼還不如地方議會的自治權？台灣太限縮立委的權利，簡直只剩下質詢權以及每次刪減很少的預算審查權，所以國會改革天經地義。
趙少康更強調，現在15位大法官全都是蔡英文提名並任命，所以全都支持民進黨、都支持政府決策，以民進黨意志為意志，真是太荒唐，認為大法官組成的憲法法庭就應該有不同的意識形態、立場，辯論過程才會有火花，才能讓《憲法》各面向精神越辯越明，一般法官還有不同的立場跟個人意志，現在的15位大法官卻有這麼高的同質性，簡直比「小法官」還不如。