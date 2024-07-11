憲法法庭是照妖鏡！呂秋遠列10點觀察：黃國昌法律意見超荒謬

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠列出10點觀察：
1.畢竟插嘴、咆哮、我有欠你喔，只能在立法院，不能在憲法法庭，也不能直播，所以道德的長城、政治的完人、公理的馬奇諾防線之國昌老師功力立刻衰退百分之九十。
2.剩下的百分之十，大概就是政治語言與謊言，例如誣指蔡英文前總統在國是會議強迫舉手表決。
3.翁曉玲對於台灣憲政體制的權力分立概念完全不懂，以內閣制精神解釋台灣憲法，大概是因為兩天只睡三小時。
4.吳宗憲對於釋字585號解釋完全曲解，到底他當年怎麼考上檢察官的？況且，他又不是「綜藝大熱門」的主持人。
5.用政治語言回答大法官問題，就像是以問題回答問題一樣，對於訴訟結果一點幫助也沒有。
6.對於自己制訂出來的法律概念，完全沒辦法回答大法官的提問，只能不斷強調還沒發生，沒辦法回答，這不是立法院應該有的立法態度。立法不就是要預設未來可能發生的情況嗎？
7.把憲法訴訟，當作民事訴訟，這件事應該要由國昌老師負責，畢竟他最喜歡引用卡提諾新聞當作資料來源。
8.這場憲法法庭直播，讓我們看到了黃國昌對不起他的法學博士學位、律師資格；翁曉玲對不起她的大學教職；吳宗憲對不起他曾經的檢察官職位。
9.黃國昌躲得過沈伯洋，但躲不過尤伯祥。還有，請記得要補交作業。
10.李荃和律師超棒。