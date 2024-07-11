「不渴也要喝水」7月逾400人熱到送醫！醫揭「6症狀」要及時處理

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北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥指出，若長期暴露在高溫高濕環境中，當環境氣溫超過35度，相對濕度較高時，人體難以透過出汗降溫，增加發生熱中暑風險。而某些族群較容易因體溫調節機制失調受到影響，包含老年人、嬰幼兒、慢性病患、需要長時間在戶外工作或運動的人。此外，服用某些藥物也可能影響體溫調節，增加熱中暑機率。
因此，識別熱中暑症狀就相當重要，鍾稟彥表示，早期症狀包含頭暈、頭痛、噁心、皮膚發紅發熱且乾燥、心跳加速、呼吸急促等，若不及時處理，症狀恐迅速惡化，出現體溫超過40度高燒，或是意識混亂、抽搐，嚴重的話甚至昏迷。
鍾稟彥建議，避免中午到下午3點外出或進行戶外活動，如須外出，要確保充分補水，每15到20分鐘喝一次水，即使不口渴也要主動飲水。穿著則是以寬鬆、淺色、透氣的衣物為主，有助於散熱。此外，若需在高溫環境工作者，應調整作息增加休息頻率，並在陰涼處休息，特別是老年人、慢性病患者，更要注意避免暴露在高溫環境中，並保持室內涼爽。
若遇到疑似熱中暑症狀患者，鍾稟彥建議，首要任務將患者移動到陰涼處，脫去多餘衣物，以冷水淋浴、冰敷或用濕毛巾擦拭身體迅速降溫，同時給予水分或運動飲料補充體液和電解質。但此時切勿大量飲水，症狀嚴重時，應立即撥打急救電話請求協助就醫。