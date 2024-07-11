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大谷翔平怒賣2.5億豪宅！新家被曝緊急出售　電視台社長親自道歉

▲美國職棒洛杉磯道奇隊中的日籍球員大谷翔平，在婚後斥資2.5億元購入豪宅新居，但還沒住進去就慘遭媒體曝光，氣得他直言：「不能住了。」（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒洛杉磯道奇隊中的日籍球員大谷翔平，在婚後斥資2.5億元購入豪宅新居，但還沒住進去就慘遭媒體曝光，氣得他直言：「不能住了。」（圖／美聯社／達志影像）

記者史平旭／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊中的日籍球員大谷翔平，今年二月宣布與前女子籃球運動田中真美子結婚後，身為日本職棒之光的他，與妻子兩人的婚後生活也是外界的關注焦點。日前，美媒《洛杉磯時報》透露大谷翔平花費約2.5億元新台幣的天價金額在洛杉磯購買豪宅，結果卻被2家日本的電視台轉播報導，氣得他直言：「那裡已經不能住了。」

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據《洛杉磯時報》報導，隸屬道奇隊的大谷翔平在結婚後，花費785萬美元（約2.5億台幣）在當地購入一棟有籃球場、游泳池、電影院的超豪華新居，消息一出在日美兩地都引起熱烈討論。只是沒想到這棟還沒住進去的新家，竟接連被富士電視台、日本電視台拍攝轉播，甚至使用空拍機拍攝住宅內部，連附近的鄰居都被採訪，毫無尊重可言。住家地址完全曝光後，好好一座豪宅秒變觀光景點，氣得大谷準備將房子出售，並直言禁止這兩家電視台的採訪。

▲大谷翔平跟愛妻田中真美子在洛杉磯購入的豪宅內部不僅被空拍機偷拍，連左鄰右舍都被採訪。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平（左）跟愛妻田中真美子（右）在洛杉磯購入的豪宅，內部不僅被空拍機偷拍，連左鄰右舍都被採訪。（圖／美聯社／達志影像）
富士電視台社長港浩一在本月5日所召開的例行記者會中，對於此事公開向大谷翔平道歉，但道奇球團的相關人士卻透露，大谷認為傷害與困擾都已經造成了、且無法挽回，對於新家現況也表示：「那裡已經不能住了」，準備委託房仲重新出售。新家曝光一事，偷拍的2家電視台也立刻受到外界的譴責，擅自拍攝除了侵犯到大谷與妻子田中真美子的隱私外，洛杉磯當地竊盜集團盛行，治安並不良好，作為現役職棒選手的他，需要「南征北伐」到外地比賽、訓練，時常獨留妻子一人在家，應該也是因為考量到妻子與自身的人身安全才如此憤怒。

▲大谷翔平（左）不滿隱私被外洩外，更擔心自身與妻子田中真美子（右）的人身安全。（圖／Los Angeles Dodgers X）
▲大谷翔平（左）不滿隱私被外洩外，更擔心自身與妻子田中真美子（右）的人身安全。（圖／Los Angeles Dodgers X）

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