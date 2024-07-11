大谷翔平怒賣2.5億豪宅！新家被曝緊急出售 電視台社長親自道歉
美國職棒洛杉磯道奇隊中的日籍球員大谷翔平，今年二月宣布與前女子籃球運動田中真美子結婚後，身為日本職棒之光的他，與妻子兩人的婚後生活也是外界的關注焦點。日前，美媒《洛杉磯時報》透露大谷翔平花費約2.5億元新台幣的天價金額在洛杉磯購買豪宅，結果卻被2家日本的電視台轉播報導，氣得他直言：「那裡已經不能住了。」
記者史平旭／綜合報導
據《洛杉磯時報》報導，隸屬道奇隊的大谷翔平在結婚後，花費785萬美元（約2.5億台幣）在當地購入一棟有籃球場、游泳池、電影院的超豪華新居，消息一出在日美兩地都引起熱烈討論。只是沒想到這棟還沒住進去的新家，竟接連被富士電視台、日本電視台拍攝轉播，甚至使用空拍機拍攝住宅內部，連附近的鄰居都被採訪，毫無尊重可言。住家地址完全曝光後，好好一座豪宅秒變觀光景點，氣得大谷準備將房子出售，並直言禁止這兩家電視台的採訪。
富士電視台社長港浩一在本月5日所召開的例行記者會中，對於此事公開向大谷翔平道歉，但道奇球團的相關人士卻透露，大谷認為傷害與困擾都已經造成了、且無法挽回，對於新家現況也表示：「那裡已經不能住了」，準備委託房仲重新出售。新家曝光一事，偷拍的2家電視台也立刻受到外界的譴責，擅自拍攝除了侵犯到大谷與妻子田中真美子的隱私外，洛杉磯當地竊盜集團盛行，治安並不良好，作為現役職棒選手的他，需要「南征北伐」到外地比賽、訓練，時常獨留妻子一人在家，應該也是因為考量到妻子與自身的人身安全才如此憤怒。