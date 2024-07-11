韓國瑜協商又噴金句！聽不懂NCC官員說明 「你是武大郎放風箏」
立法院長韓國瑜今（1１）日召集協商，討論《詐欺犯罪危害防制條例》草案，韓國瑜在協商時要ＮＣＣ主秘黃文哲勇敢說出自己意見，這是協商，可以勇敢一點。不過黃文哲一度說得不夠明確，韓國瑜聽完說，「你這是武大郎放風箏！」只看到風箏，手在哪都看不懂！最後黃文哲才明確說出他的意見。
記者何哲欣／台北報導
行政院力推「打詐四法」，除《詐欺犯罪危害防制條例》草案外，還有《科技偵查及保障法》草案、《通訊保障及監察法》修正草案與《洗錢防制法》修正草案，今由韓國瑜召集協商。《詐欺犯罪危害防制條例》草案其中一條規定，若電信業者違反核對及登錄用戶資料義務、限制或停止提供用戶電信服務，受理曾受停話、斷話用戶申請號碼或電信服務數量限制等義務，NCC就可處10萬元以上、200萬元以下，情節重大者最重可處1000萬元。
但NCC的處罰標準是「明知」還是「知悉」？民眾黨立院黨團總召黃國昌支持「知悉」，也就是未來主管機關只要證明業者知悉，那就要擔負責任，但民進黨團總召柯建銘認為應「明知」，NCC不能把責任都歸給業者。
韓國瑜要黃文哲表態，還要黃文哲「先深呼吸再勇敢講出來」。但黃文哲回答，意思是尊重立法院決定，讓韓國瑜聽不懂，韓國瑜說，「這是武大郎放風箏！你到底結論是什麼？」黃文哲說，要證明業者是「明知」比較有困難，「知悉」比較好。最後決決定是「知悉」。