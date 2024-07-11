影／大谷翔平敲安後盜壘好勇！雙手擺動「神秘手勢」引發球迷歪樓

張育成再現「國防部長」風采？點頭年底12強賽　等中職會長一句話

▲張育成正式加盟富邦悍將，對於參加年底的世界12強賽義不容辭，表示只等中職會長蔡其昌（左1）一句話。（圖／記者陳明中攝）
▲張育成正式加盟富邦悍將，對於參加年底的世界12強賽義不容辭，表示只等中職會長蔡其昌（左1）一句話。（圖／記者陳明中攝）

記者林之越/台北報導

2023年經典賽可以說是張育成生涯重要一戰，不僅讓他從逃兵風波中由黑轉紅，更為返台加入富邦悍將種下種子。今（11）日在富邦球團舉辦的加盟記者會中，談到會否參與今年底的世界12強賽事，再現國際賽上的「國防部長」風采。張育成霸氣喊話，表示若中職會長蔡其昌叫他打，他二話不說就會參加

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經典賽由黑轉紅　敬禮姿勢一戰成名

張育成獲封「國防部長」，就是起源於2023年的經典賽，賽前張育成為備戰大聯盟婉拒出賽，結果陷入逃兵爭議。不過在中職會長蔡其昌的勸說後，張育成轉念決定參賽，並展現大聯盟級的身手

在經典賽的小組賽中，張育成先是棒打義大利，敲出關鍵2分砲，幫助中華隊追平比分，成為最後逆轉勝的最大功臣。隔日交手荷蘭，則是一棒敲出滿貫砲，讓中華隊以9：5擊敗荷蘭。

同時，不論上壘或贏球後，張育成都會擺出敬禮手勢，讓球迷們從原先嘲諷的「二兵阿成」、「永遠忠誠張育成」等綽號，到改為稱呼最高階級的「國防部長」。

▲張育成在2023年經典賽其中，不論敲安或開轟，都會擺出敬禮姿勢，獲得「國防部長」稱號。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 ）
▲張育成在2023年經典賽其中，不論敲安或開轟，都會擺出敬禮姿勢，獲得「國防部長」稱號。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 ）
點頭年底12強　國際賽想交手大谷

張育成在聊到返台心路歷程時，表示在經典賽受到球迷的熱烈應援，是他最終決定投入中職選秀的原因之一。而今年底，中華隊也將參加世界12強賽事，和日本、南韓等棒球強權共同分在一組，晉級之路充滿挑戰。

外界期待，曾在國際賽表現亮眼的張育成，如今回到台灣加盟富邦，是否可能成為中華隊在世界12強賽的助力。對此，張育成則霸氣回應：「如果會長要我打，我二話不說一定打！

值得一提的是，張育成還喊話，希望在國際賽之中，能夠對決洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平。然而，12強賽並未開放大聯盟各隊40人名單球員參賽，張育成若想在球場上對決大谷，恐怕需要等到下屆經典賽了。

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