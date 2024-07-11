張育成再現「國防部長」風采？點頭年底12強賽　等中職會長一句話

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張育成獲封「國防部長」，就是起源於2023年的經典賽，賽前張育成為備戰大聯盟婉拒出賽，結果陷入逃兵爭議。不過在中職會長蔡其昌的勸說後，張育成轉念決定參賽，並展現大聯盟級的身手。
在經典賽的小組賽中，張育成先是棒打義大利，敲出關鍵2分砲，幫助中華隊追平比分，成為最後逆轉勝的最大功臣。隔日交手荷蘭，則是一棒敲出滿貫砲，讓中華隊以9：5擊敗荷蘭。
同時，不論上壘或贏球後，張育成都會擺出敬禮手勢，讓球迷們從原先嘲諷的「二兵阿成」、「永遠忠誠張育成」等綽號，到改為稱呼最高階級的「國防部長」。
點頭年底12強 國際賽想交手大谷
張育成在聊到返台心路歷程時，表示在經典賽受到球迷的熱烈應援，是他最終決定投入中職選秀的原因之一。而今年底，中華隊也將參加世界12強賽事，和日本、南韓等棒球強權共同分在一組，晉級之路充滿挑戰。
外界期待，曾在國際賽表現亮眼的張育成，如今回到台灣加盟富邦，是否可能成為中華隊在世界12強賽的助力。對此，張育成則霸氣回應：「如果會長要我打，我二話不說一定打！」
值得一提的是，張育成還喊話，希望在國際賽之中，能夠對決洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平。然而，12強賽並未開放大聯盟各隊40人名單球員參賽，張育成若想在球場上對決大谷，恐怕需要等到下屆經典賽了。