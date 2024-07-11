就是愛武大郎！韓國瑜不只引用歇後語 選總統還秀這招成經典畫面
立法院長韓國瑜今（11）日召集協商，他要ＮＣＣ主秘黃文哲勇敢說出自己意見，黃文哲一度說得不夠明確，韓國瑜聽完說，「你這是武大郎放風箏！」只看到風箏，手在哪都看不懂！韓國瑜超愛引用武大郎的歇後語，韓國瑜甚至還曾經模仿武大郎用膝蓋走路，成為經典畫面。
記者何哲欣／台北報導
武大郎是中國古典小說《水滸傳》和《金瓶梅》中的人物，是打虎英雄武松的哥哥，也是潘金蓮的先生，但潘金蓮卻與西門慶有染，武大郎抓姦反而被西門慶打傷，還被潘金蓮用砒霜毒死。武松得知後，殺了西門慶與潘金蓮為兇報仇，並向官府自首，接著因緣際會上了梁山。
這不是韓國瑜第一次引用與武大郎相關的歇後語。2019年底，韓國瑜代表國民黨競選總統，評論民進黨的正副總統組合蔡英文與賴清德，形容他們是武大郎和潘金蓮蓋同床棉被，頭齊腳不齊。但反遭外界抨擊太低俗，韓國瑜後來，願意收回。
另外，今天韓國瑜引用的「武大郎放風箏」，真正意思是「起手不高」，用來形容有些事雖然看起來很簡單，但如果缺乏經驗與技巧，一樣做不好，這跟韓國瑜今天的用法，有點差異。
而韓國瑜與武大郎間最經典的連結，是韓國瑜2019年底上網路節目《博恩夜夜秀》與主持人博恩同台，最後進入節目尾聲時，韓國瑜提出「用膝蓋走路」，挑戰博恩，結果博恩直呼很難。