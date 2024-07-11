RUN FOR OUR PLANET 台中城市半程馬拉松12/8開跑
今年邁入第六屆的「台中城市半程馬拉松」，將於12月8日在台中市府廣場開跑。台中市不動產開發商業同業公會與台中市府運動局今天舉辦宣傳記者會，強調秉持「以運動做公益」及ESG低碳賽事精神，發揚「RUN FOR OUR PLANET」口號。副市長鄭照新當場允諾「變裝參賽」，並呼籲民眾一起跑出健康，目標是號召2萬人參與。
記者金武鳯/台中報導
今年的城市半程馬拉松有多項創新，一是除延續過往模式，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組5公里外，特別配合耶誕節氣氛，新增聖誕變裝組2公里，邀請跑者換上聖誕裝扮，增添活動歡樂氣氛。其次是路線規劃，將從臺中市政府前廣場開跑，沿途可見臺中市重要的文化地標-臺中國家歌劇院，以及擁有寬廣草地和豐富植被的夏綠地公園，以及高鐵新市鎮生態公園，在城市不同風貌中，每一步都能感受到舒適愉悅。
台中市副市長鄭照新表示，以打造『酷運動、酷城市』為目標，希望臺中城市半程馬拉松能夠成為我們的城市名片，展現臺中的活力與魅力，也希望透過這樣的活動，能夠推動更多人參與運動，關注健康，共同建設一個更美好的臺中。」
台中市不動產開發商業同業公會積極參與ESG行動，由賽事的各種規劃，顯見其對環保的堅持與創新舉措。臺中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示：路跑要實現綠色永續，需從源頭減少碳排放，今年賽事路跑紀念衫採用寶特瓶回收紗製作，大會手冊和成績證明全面電子化，E化行動不僅有助於減少碳足跡，還提升了賽事的可持續性。希望大家在享受路跑運動的同時，也能投入環境保護。
2024臺中城市半程馬拉松即日起至10月3日開放報名，請上網搜尋「2024臺中城市半程馬拉松」或至〈筆記報名〉網站報名。更多活動消息請上官網：https://opcc.work/2024RUNFOROURPLANET