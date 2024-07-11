黃國昌沈浸直播取暖？網嘆：跟沉迷線上遊戲中輟生沒兩樣

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為什麼黃國昌會如此執著於開直播，甚至不惜犧牲準備答辯內容的寶貴時間呢？黑暗流浪者認為，黃國昌從2020年放棄區域立委的連任機會躲進不分區未果後，賦閒在家完全是靠開直播當網紅來維持其聲量的。會去看他直播的，都是最盲目支持他的人，因此在直播間中可以盡情發揮其表演長才，享受萬眾景仰的地位，不會有人去踢館戳破他營造的假象。在直播間中，黃國昌就是世間唯一神，沒有任何人會質疑他所說的一切。
黑暗流浪者說，儘管黃非常在意社會各界對他的批評謾罵，只要開起直播來，馬上就有一群把他當神膜拜的信徒爭相追捧，給予安慰，讓他有機會把外界的風雨完全拋諸腦後。也因此，唯有在直播間中，黃國昌才能夠找到他的歸屬，他對這種「沉浸在專屬於自己的世界中當神」的感覺無比渴望。
而如今黃國昌在現實世界中早已名聲掃地，只剩下虛擬世界可以滿足他的這種虛榮心，他當然會更加依賴虛擬世界帶給他的成就感，以忘卻在憲法法庭上的諸多羞辱與不愉快。
黑暗流浪者表示，但黃沒有想到的是，他越是逃避，離現實世界就越遠，最後將會完全脫節，變成一個徹底與世界格格不入的反社會者。沉溺於虛擬世界，就如同吸食精神鴉片，是一種沒有回頭路的惡性循環，「現在的黃國昌，跟沉迷於線上遊戲的中輟生，已經越來越沒有差別了。」