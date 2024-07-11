「馬祖形象館」進駐熱氣球嘉年華 最後展期手刀搶好康

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另外，一年比一年精彩的馬祖國際藝術島，也特別在館內設置亮點作品《打開－老酒玻璃屋》拍照牆，提供遊客拍照打卡，到鹿野高台追熱氣球，一定不要錯過馬祖形象館不一樣的觀光特色，歡迎踴躍前往觀展、拿好康。
連江縣交通旅遊局表示，此次前進臺灣國際熱氣球嘉年華，將BEST OF MATSU空運直送馬祖形象館，目的在於讓更多人認識馬祖，無論是跟團旅行還是自由行，四季馬祖都有嶼眾不同的多元玩法，值得探訪。尤其，擁有豐富地質景觀自然生態資源的馬祖，是地景與生態旅遊的最佳景點，馬祖地質公園協會不定期舉辦深度體驗旅遊導覽解說，熱愛運動的，可以把握8月舉辦的東引軍事越野障礙賽、10月莒光星光夜跑、11月馬祖馬拉松等，各具特色。
至於喜歡藝文活動的，9月起一系列的馬祖秋季慶典，以及明年度第三屆馬祖國際藝術島也預計於秋天登場，馬祖形象館提供豐富資訊，並有專人解說導覽，有出遊計畫者，不妨入內觀展瞭解，列出馬祖旅行願望清單，下一站跳島馬祖卡蹓趣！
交旅局也提到，最後五天的展期一樣備有觀展紀念品波波球大放送，只要完成明信片集章並按讚「馬祖卡蹓趣」FB粉專即可獲得，每場限量50份波波球，送完為止。觀展時也別忘了與黑嘴端鳳頭燕鷗造型熱氣球合照，參加「拍照抽大獎活動」，有機會把總價值超過3萬元的大獎抱回家，包括馬祖雙人來回機票、馬祖旅館住宿券、馬祖名產、電子壓力鍋、被褥乾燥機等，歡迎按讚、追蹤馬祖卡蹓趣FB粉專(https://reurl.cc/xaAdAz)，即時掌握活動最新消息、參與方式及好康資訊。