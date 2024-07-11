暫時處分判決未出爐 郭國文：空窗期淪藍白亂搞黃金期！
國會職權修法生效，包括總統府、行政院、監察院與民進黨立院黨團皆聲請釋憲與暫時處分，憲法法庭昨日進行準備程序，聲請人與立法院就暫時處分部分陳述意見，民進黨立委郭國文今（11）日表示，在暫時處分判決未出爐，這段空窗期變成藍白的亂搞時間，並喊話藍白懸崖勒馬，面對法案有重大違憲疑慮，不應該趁著空窗期胡作非為。
記者陳威叡／台北報導
郭國文表示，空窗期變成藍白亂搞黃金期，相信昨天大家對大法官尤伯洋問黃國昌第10頁印象深刻，也都期待憲法法庭可以發揮制衡藍白的功效，但很不幸的是，在憲法法庭針對「暫時處分」做出判決前，這段空窗期變成藍白的亂搞時間。
郭國文說，從鏡電視到雞蛋調查小組，其實如果真的發現弊案，可以去向廉政署檢舉，再透過質詢廉政署來監督。但藍白只想挖資料來進行政治操作，所以拋棄憲政體制也要趁著空窗期亂搞，不只民眾擔心違憲，昨天大法官也提出許多疑慮，甚至連藍委吳宗憲都坦言可能「一點點」違憲，那為什麼不能等憲法法庭做出裁決後再調查？為什麼要冒著「一點點違憲」的風險強行法案？
郭國文指出，除了目前空窗期外，假如憲法法庭宣布停止執行後，效期只有6個月，這6個月內若沒有針對釋憲案做出裁判，恐怕面臨第二個空窗期。他也再次向藍白呼籲應懸崖勒馬，面對法案有重大違憲疑慮，不應該趁著空窗期胡作非為。