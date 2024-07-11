張育成人氣「紅不讓」！返台加盟富邦悍將 超過百位媒體到場採訪
富邦悍將今（11）日在台北一家飯店為張育成舉行加盟記者會，現場湧入超過100名電子、平面、網路記者到場，媒體大陣仗採訪，張育成高人氣，可見一斑，此外，在記者會場，張育成也準備給每一位到場記者親簽的小卡片，上面寫著，「各位朋友們，我回來了，感謝大家對我的支持，回到台灣，我會繼續拿出100%的努力，請大家繼續支持中華職棒與富邦悍將，我們球場見。」富邦悍將很用心準備這場記者會，從一開始的影片鋪陳，再到張育成出場，又到主持人「錢公」錢定遠的妙語如珠，讓記者會絕無冷場。
記者吳政紘/台北報導
張育成髒辮跟吉力吉撈不同 喜歡台灣熱情
記者會一開場，富邦悍將領隊林華韋就發言，「離開家鄉久了，總有想家的時候」，他透露：「去年球團就邀請育成回來台灣發展，經過長期接觸，今年6月張育成同意了，當然就成為富邦的選秀狀元，不只提升球隊實力，也能提升台灣整體棒球環境，除了明天在新莊的3連戰，同時月底在大巨蛋系列賽也可看到他出賽。」
悍將開出史上最大合約，其中包括3.5年複數年約，還有總值高達9250萬的超級大約，激勵獎金也很高。
張育成在富邦穿上99號球衣，他透露，「我在國外還沒拿出全部實力，希望在中職天天下場，可以健康出賽，幫助球隊贏球。」而他選擇99號也有另一個含義，他因為18號生日，所以喜歡18號，9號跟9號相加就是「隱藏的18號」，讓他可以在不用拿黃保羅球衣背號的狀況下，依舊在場上叱叱風雲。