六都黑金與治安調查出爐！TPOC諷：「台南腐城」聲量狠甩

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣議題研究中心指出，總體而言，台南市與黑金和治安的相關網路討論聲量「輾壓」其餘縣市，在六都的總聲量中佔了超過3成聲量，且其討論聲量超過了第二名1倍有餘，台南市可說是已在網友心中留下與黑金與治安問題高度掛鉤的印象。
台南市治安表現被評為「千瘡百孔」，進一步透過網路數據資料，分析台南市長黃偉哲自2018年第一屆市長任期以來的表現，結果發現，在他這幾年來聲量前10高時間點中，與黑金、治安有關的議題竟就佔了4項，例如2020年台南長榮大學外籍女大生遭人擄殺棄屍，黃偉哲視察時，原本不亮的路燈「亮起來了」，被學生質疑「案發後燈亮了，是用一條生命換來的」，單日聲量衝破1.7萬則。
此外，如藍營質疑治安會報1年沒開，台南市迎來治安黑暗期，也創造超過萬則討論度，其餘包括學甲爐渣案、國民黨立委謝龍介控黃偉哲向靈骨塔業者索賄、台南議長選舉恐嚇案等在內，也都讓黃偉哲單日聲量飆高。
台灣議題研究中心提到，黃偉哲自從2018年就任台南市長以來，讓他單日聲量飆高的原因往往與黑金與治安問題有關，種種數據均顯示，在民眾心中，台南在黃偉哲執政之下，其治安問題早就「拉警報」，無怪乎原本擁有歷史底蘊的「台南府城」近年屢屢被譏笑為「台南腐城」。