美通膨降溫未激勵美股走強　台積電開盤跌50元、台股跌531點

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權值股全數走跌，台積電開盤下跌50元、來到1030元；鴻海開盤下跌6.5元、來到219元；聯發科下跌55元、來到1365元。
美國6月消費者物價指數 (CPI) 年增3%，低於市場預期，而聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心CPI在6月年增 3.3%，略低於市場預期。CME FedWatch工具顯示，聯準會9月降息的可能性提高到93%左右。
不過即便通膨出現降溫訊號，但資金還是紛紛撤離大型科技股，美股四大指數昨日多數收黑，只有道瓊指數小漲32.39點或0.08%，收39753.75點；那斯達克指數下跌364.04點或1.95%，收18283.41點；標普500指數下跌49.37點或0.88%，收5584.54點；費半指數下跌204.88點或3.47%，收5699.66點。
科技五大天王全數走跌，Meta大跌4.11%，蘋果下跌2.32%，Alphabet下跌2.93%，微軟下跌2.48%，亞馬遜下跌2.37%。半導體股多數走跌，輝達大跌5.57%，博通下跌2.22%，美光下跌4.52%，高通下跌4.29%，應用材料大跌5.38%，德儀下跌1.78%，AMD下跌 1.1%。
台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌3.43%，日月光ADR上漲2.46%，聯電ADR下跌3.73%，中華電信ADR上漲0.33%。