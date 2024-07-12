今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

美通膨降溫未激勵美股走強　台積電開盤跌50元、台股跌531點

▲台北股市今（12）日開盤疲弱，下跌531.55點、來到23858.48點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（12）日開盤疲弱，下跌531.55點、來到23858.48點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國6月CPI指數呈現降溫趨勢，低於市場預期，不過消息卻沒有激勵到美股走勢，四大指數昨（11）日多數走跌，其中費半指數更是大跌3.4%，輝達大跌5.57%，台積電ADR下跌3.43%。也因此拖累台北股市今（12）日開盤疲弱，下跌531.55點、來到23858.48點。台股今日收週線。

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大盤開盤疲弱之際，中小型股也同步走低，櫃買指數開盤下跌2.44點、來到278.9點。今日開盤逆勢量大上漲股：金益鼎、佳龍、樂事綠能、華榮、三商壽。

權值股全數走跌，台積電開盤下跌50元、來到1030元；鴻海開盤下跌6.5元、來到219元；聯發科下跌55元、來到1365元。

美國6月消費者物價指數 (CPI) 年增3%，低於市場預期，而聯準會青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心CPI在6月年增 3.3%，略低於市場預期。CME FedWatch工具顯示，聯準會9月降息的可能性提高到93%左右。

不過即便通膨出現降溫訊號，但資金還是紛紛撤離大型科技股，美股四大指數昨日多數收黑，只有道瓊指數小漲32.39點或0.08%，收39753.75點；那斯達克指數下跌364.04點或1.95%，收18283.41點；標普500指數下跌49.37點或0.88%，收5584.54點；費半指數下跌204.88點或3.47%，收5699.66點。

科技五大天王全數走跌，Meta大跌4.11%，蘋果下跌2.32%，Alphabet下跌2.93%，微軟下跌2.48%，亞馬遜下跌2.37%。半導體股多數走跌，輝達大跌5.57%，博通下跌2.22%，美光下跌4.52%，高通下跌4.29%，應用材料大跌5.38%，德儀下跌1.78%，AMD下跌 1.1%。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌3.43%，日月光ADR上漲2.46%，聯電ADR下跌3.73%，中華電信ADR上漲0.33%。

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