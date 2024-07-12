民調／警訊！鄭文燦涉貪案　近四成認為嚴重降低對政府信任感

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台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，近四成國人因鄭文燦捲入涉貪案而 嚴重降低其對民進黨政府的信任感；在台灣，一個百分點約等於19.5萬人， 39.4%約等於 768萬人，而這還只是案發初期的現象。 顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人民對民進黨政府的信任感，這對民進黨政府是一個非常嚴重的警訊。
另外，台灣民意基金會也詢問，「海基會董事長鄭文燦7月6日因桃園市長任內涉嫌收受賄賂，被桃園地檢署檢察官列為被告並要求收押禁見，驚動全國。對鄭文燦涉嫌收受賄賂這件事，您是否感到意外？」結果發現：19.8%非常意外， 20.6%還算意外，26.7%不太意外，16.8%一點也不意外， 6.1%沒意見， 9.9%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成對 鄭文燦 在 桃園市長任內涉嫌收受賄賂感到意外，四成四不意外。
台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個訊息，那就是，對於鄭文燦陷入貪腐疑雲，國人看法分歧，但多數不感到意外。
訪問期間是2024年7月8至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（ dual frame random sampling ），市話70%，手機 30%。有效樣本1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母 體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF) 。
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