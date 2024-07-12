鄭文燦因「這事」功高震主？黃暐瀚預言淒涼下場：沒想望了

民調／警訊！鄭文燦涉貪案　近四成認為嚴重降低對政府信任感

▲鄭文燦昨天赴羈押庭，最終遭裁定收押禁見。（圖／NOWnews記者葉政勳攝影）
▲鄭文燦昨天赴羈押庭，最終遭裁定收押禁見。（圖／NOWnews記者葉政勳攝影）

記者陳佩君／台北報導

前桃園市長鄭文燦遭疑涉貪案，桃園地方法院昨天裁定收押禁見。台灣民意基金會今（12）日公布相關民調，就鄭文燦涉貪案是否降低國人對民進黨政府信任感一事，近四成國人認為， 會嚴重降低其對民進黨政府的信任感，四成一不這麼認為。

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台灣民意基金會以「 前行政院副院長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收受賄賂，桃園地方法院和檢察官都認為他犯罪嫌疑重大。這個事件會嚴重降低您對民進黨政府的信任感嗎？」為題詢問，結果發現：17.2%非常嚴重，22.2%還算嚴重， 21%不太嚴重，20.3%一點也不嚴重，14.1%沒意見、其他，5.2%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九覺得前行政院副院長鄭文燦捲入涉貪案會嚴重降低其對民進黨政府的信任感，四成一不這麼認為。

台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個重要訊息，那就是，近四成國人因鄭文燦捲入涉貪案而 嚴重降低其對民進黨政府的信任感；在台灣，一個百分點約等於19.5萬人， 39.4%約等於 768萬人，而這還只是案發初期的現象。 顯然鄭文燦涉貪案已嚴重衝擊近800萬人民對民進黨政府的信任感，這對民進黨政府是一個非常嚴重的警訊。

另外，台灣民意基金會也詢問，「海基會董事長鄭文燦7月6日因桃園市長任內涉嫌收受賄賂，被桃園地檢署檢察官列為被告並要求收押禁見，驚動全國。對鄭文燦涉嫌收受賄賂這件事，您是否感到意外？」結果發現：19.8%非常意外， 20.6%還算意外，26.7%不太意外，16.8%一點也不意外， 6.1%沒意見， 9.9%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成對 鄭文燦 在 桃園市長任內涉嫌收受賄賂感到意外，四成四不意外。

台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個訊息，那就是，對於鄭文燦陷入貪腐疑雲，國人看法分歧，但多數不感到意外。

訪問期間是2024年7月8至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（ dual frame random　sampling ），市話70%，手機 30%。有效樣本1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母 體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF) 。
 

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