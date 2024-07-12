《全明星4》林玉書沒戲拍到星巴克兼職 悄關IG曝心聲：想放棄
女星林玉書（芋頭）因參加過《全明星運動會4》受到關注，去年演出《追分成功》回歸演員身分，但近日被發現已經在劇中消失，甚至關閉IG，她今（12）日曝光在星巴克兼職工作的近況，並且坦言對演藝圈「想放棄」，「前陣子回顧人生，主要是對於自己感到很迷惘跟搖擺。」
記者林奕如／綜合報導
林玉書當時參加《全明星4》中途因受傷退賽，又爆出黃隊霸凌風波，她否認有此事，一度前往歐洲進修，她去年出席八點檔開鏡，宣告有了新的出發，不過戲演一演突然消失，她自己也一頭霧水，「這個部分跟各位說聲不好意思 ，長官及主管們有他們的考量，所以其實我也不知道。」
林玉書由於一些私人的理由，選擇暫時遠離社群，她發文表示，「我比任何人都希望能夠一部接一部的帶給各位越來越好的作品，但現實總是沒那麼容易，我在這漫長的等待中著實地感到痛苦並且想放棄，也或許我已經放棄了。」
她也覺得，對於自己的定位覺得模糊，可能大家會認定她是演員、KOL、YTR或是主持之類的，「但我內心最渴望的是成為歌手，讓大家聽到並且喜歡我的聲音，但很顯然地這件事比接到一部戲還要困難。」她老實揭人性的嫉妒面，知道自己是個幸運的孩子，但人難免比較，看到認識的人或是同行朋友有很好機會的時候，實在不是滋味，她目前先等待，更幽默求工作：「大哥大姐啊，賞點飯吃吧。」