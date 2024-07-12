鄭文燦因「這事」功高震主？黃暐瀚預言淒涼下場：沒想望了

巷仔內／全代會前「清掃鄭文燦」　賴清德要在黨內建立威信

▲涉貪案羈押庭三度開庭，前桃園市長鄭文燦昨赴桃園地院臉色鐵青不發一語。（圖／記者葉正勳攝，2024.07.11）
▲涉貪案羈押庭三度開庭，前桃園市長鄭文燦昨赴桃園地院臉色鐵青不發一語。（圖／記者葉正勳攝，2024.07.11）

記者陳佩君／特稿

司法歷經過三回過招，海基會前董事長鄭文燦昨日最終無法逃離收押「下場」，除了象徵鄭文燦政治生涯畫下句點外，也再度重傷民進黨政府。民進黨721全代會即將登場，而這也是身兼民進黨主席的總統賴清德就職後首場領導的全代會，別具象徵意義，賴清德在會前處理鄭文燦「快狠準」、不拖泥帶水，就是要坐穩執政寶座、在黨內建立起威信。

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鄭文燦曾是五星級市長、民進黨政治新星，政治前途無量，這回捲入貪污案，讓他陷入從政以來最大危機，面對遙遙無期的司法訴訟及外界所貼上「貪腐」標籤，政治生涯宛如驟然熄滅的火焰，短時間難以翻身，如同宣告與2026年選舉無緣。

屬新潮流派系的鄭文燦交友廣闊、政通人和，不分派系人人好，他並未在第一時間出現520內閣名單，就傳出不分派系的黨內人士，相繼替鄭文燦「說情」，最後賴才派他去海基會。雖然鄭文燦涉貪，在地方早有傳聞，但該案爆發後，仍是讓黨內相當震驚，不少人替他惋惜，黨內瞬間瀰漫一股「低氣壓」氛圍、士氣大傷。

鄭文燦涉貪案不僅衝擊個人，對民進黨而言更是重創，據台灣民意基金會最新民調顯示，三成九國人覺得，鄭文燦捲入涉貪案會嚴重降低對民進黨政府的信任感，而這對外標榜「反貪腐第一品牌」的民進黨而言，無疑是祭出重拳打臉，縱使府院黨採取「切割之術」效果仍是有限。

賴清德個性是非分明、道德感崇高，對於一旦犯下貪腐、負面新聞的黨內同志，在立場及作為上不容有灰色地帶，該開鍘就開鍘、該處理就處理，這回鄭文燦涉貪案也是如此。賴在第一時間表態嚴肅立場，所領導的民進黨也在第一時間召開廉政會，鄭文燦昨天確定收押後，立刻予以停權三年，試圖向外界說明，「不論是任何人，只要犯下黑金槍毒，我連自家人也敢動」，以警示各界、以正官箴。

攸關民進黨內的權力核心更迭的全代會即將登場，鄭文燦案「短空」或許是重創民進黨，但以「長多」來看，在全代會前立即「清掃門戶」，對黨內建立威信及態度，對黨外則是樹立民進黨「反貪腐」、清廉形象，要朝向穩定執政方向邁進。

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