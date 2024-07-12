巷仔內／全代會前「清掃鄭文燦」　賴清德要在黨內建立威信

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屬新潮流派系的鄭文燦交友廣闊、政通人和，不分派系人人好，他並未在第一時間出現520內閣名單，就傳出不分派系的黨內人士，相繼替鄭文燦「說情」，最後賴才派他去海基會。雖然鄭文燦涉貪，在地方早有傳聞，但該案爆發後，仍是讓黨內相當震驚，不少人替他惋惜，黨內瞬間瀰漫一股「低氣壓」氛圍、士氣大傷。
鄭文燦涉貪案不僅衝擊個人，對民進黨而言更是重創，據台灣民意基金會最新民調顯示，三成九國人覺得，鄭文燦捲入涉貪案會嚴重降低對民進黨政府的信任感，而這對外標榜「反貪腐第一品牌」的民進黨而言，無疑是祭出重拳打臉，縱使府院黨採取「切割之術」效果仍是有限。
賴清德個性是非分明、道德感崇高，對於一旦犯下貪腐、負面新聞的黨內同志，在立場及作為上不容有灰色地帶，該開鍘就開鍘、該處理就處理，這回鄭文燦涉貪案也是如此。賴在第一時間表態嚴肅立場，所領導的民進黨也在第一時間召開廉政會，鄭文燦昨天確定收押後，立刻予以停權三年，試圖向外界說明，「不論是任何人，只要犯下黑金槍毒，我連自家人也敢動」，以警示各界、以正官箴。
攸關民進黨內的權力核心更迭的全代會即將登場，鄭文燦案「短空」或許是重創民進黨，但以「長多」來看，在全代會前立即「清掃門戶」，對黨內建立威信及態度，對黨外則是樹立民進黨「反貪腐」、清廉形象，要朝向穩定執政方向邁進。
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