夢想家不讓了！張宗憲加上蔣淯安合組「台籃史上最強」後衛組合

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「很高興宗憲帶著他的冠軍基因回到夢想家，看好他的經驗、防守強度與意志以及兇悍的態度能帶給球隊更多不一樣的東西。」夢想家總經理韓駿鎧表示「也相信夢想家能讓宗憲重新展現身手，證明自己。」
張宗憲曾在2019-20球季披上夢想家戰袍征戰東南亞職業籃球聯賽(ABL)，在因疫情暫停的球季中出賽14場比賽，留下場均13.4分、3.2籃板、2.7助攻與1.3抄截的成績。「喜歡夢想家的打球環境，不論是管理階層、教練或是隊友都很有凝聚力，相處起來也很自在。」
對於現在的夢想家，張宗憲認為這是支相較ABL時期更年輕且充滿能量的球隊「自己到了生涯後期，除了繼續提升自己也期望可以帶給球隊更多能量。而夢想家雖然沒有拿過冠軍但陣容很有天賦，希望自己加入後能幫助球隊走的更遠達成奪冠目標。」
「我們等著重新漆上夢想家塗裝的噴射機帶著球隊展翅高飛。」韓總經理補充「球隊面對大環境的很多改變，但對於追逐目標、建築夢想的決心從來沒有改變，期待迎接未來更多的挑戰。」
張宗憲曾因2020年7月被警方路檢查出持有含大麻成分的電子煙，台北地檢署考量他承認吸食大麻煙且沒前科，給予緩起訴，期限2年，他須自費到台北市立聯合醫院松德院區做戒癮治療。
張宗憲外號「台灣噴射機」，身高192公分、體重88公斤，主打位置為得分後衛，職業生涯從2012年於中國職籃（CBA）上海大鯊魚隊起步，2016年加入SBL成為金酒隊選秀狀元，之後改投效富邦勇士籃球隊，2019年9月加入寶島夢想家。因吸食大麻電子煙，新聞曝光後即被夢想家開除，之後他在富邦勇士另起爐灶。
2020年10月27日，張宗憲加盟臺北富邦勇士，勇士方面則要求他要「嚴正規範未來行為」、「積極從事公益」及「重視個人生活行為」等等，2021年1月6日，張宗憲獲選P. LEAGUE+12月最有價值球員。
張宗憲洗心革面，結婚後球也越打越好，他曾拿下P. LEAGUE+2020–21年賽季年度MVP、年度第一隊以及年度防守第一隊。2022年10月6日，與臺北富邦勇士提前跟他簽下2年延長合約。2024年6月30日，雙方宣布解約。