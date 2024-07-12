房價回不去了！三重預售衝9字頭　建商曝關鍵原因：新北找嘸6字頭

全球40大最酷街區「南西商圈」暑假後恐團滅　店家組自救會發聲了

▲被外媒票選為全球40大最酷街區之一的「南西商圈」，近期累計有74間店家被檢舉不合土地使用分區條例使用，暑假後恐團滅消失。（圖／記者徐銘穗攝）
▲被外媒票選為全球40大最酷街區之一的「南西商圈」，近期累計有74間店家被檢舉不合土地使用分區條例使用，暑假後恐團滅消失。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台北捷運中山站、雙連站周邊的「南西商圈」，去年被英國《Time Out》評選「全球最酷40個街區」中排名第34名，近日累計有74店家，陸續被檢舉不合土地使用分區條例遭檢舉，面臨6到30萬元重罰至關門，「暑假過後恐有近百家小店消失」的團滅危機。店家籌「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」自救，今（12）集結店家、房東及居民代表開記者會，提出三點訴求及自律公約草案，期盼台北市長蔣萬安未來通盤檢討時能多加考量，讓社區共融共好。

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中山南西、赤峰商圈巷弄小店面臨團滅危機　全因這1法規

為何南西中山北、赤峰街74家店家會被檢舉而面臨關門危機？台北市都發局指出，依「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，第四種住宅區（住四）要做餐飲、零售等商業使用，須符合「臨接8公尺道路寬度」規定，而南西商圈遭檢舉店家巷弄寬度主要為5.45至6公尺左右，經查不符規定，因此依規定陸續於5月底對建築物使用人寄發行政指導函，限期2個月內改善。

「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」代表、好土書局老闆黃同弘會中指出，協會目前達成成立送件門檻的基本30人數，未來不僅希望能把目前已知收到檢舉的74店家「全部接住」，也希望周邊商業區能一起加入。據悉，台北市社會局最新已同意籌組。

▲南西商圈店家籌組「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，今集結店家、房東及居民開記者會提解方。（圖／記者徐銘穗攝）
▲南西商圈店家籌組「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」，今集結店家、房東及居民開記者會提解方。（圖／記者徐銘穗攝）
日本「土屋鞄製造所」台灣旗艦店房東張先生直言，「50年前這區就是商業區，從來不曉得會被『住三住四』搞得這麼慘」。他表示，鐵路地下化後變美美的綠色公園，捷運帶動巷弄小店的新興文化，型塑服裝、風格咖啡店、主題書店等多元店家，心疼商圈內的年輕創業家們才剛挺過疫情，又再遭遇危機。

香港服飾品牌台灣分店的26歲台籍創業家文浩直言，多數年輕創業者因為租不起臨8米路面的店租，才在巷弄中開店，而南西商圈店家和房東互動良好，去年12月開業前也斥資約200萬重新翻修店面，改善並補強建築結構。

文浩表示，自家店面的最後通牒在本月底，萬一不能如願獲轉圜，最壞打算將先改當工作室使用，不對外營業。至於能撐多久？他嘆說：「稱到創業的火被熄滅，頂多3個月到半年吧！」

「Tutukaki 司康小売所」涂老闆則強調，南西商圈和師大商圈不同，南西商圈店家鄰里關係和諧，不似師大商圈被居民抗議，至於市府擔憂的消防、救護車進出不易等公安問題，他直言商圈店家願意透過公約自律，維持巷弄通行順暢，期盼市府能將店家及千名商圈員工的勞動生存權一併考量。

▲南西商圈巷弄中各式店家林立，去年被英國《Time Out》評選「全球最酷40個街區」中排名第34名。（圖／記者徐銘穗攝）
▲南西商圈巷弄中各式店家林立，去年被英國《Time Out》評選「全球最酷40個街區」中排名第34名。（圖／記者徐銘穗攝）
「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」今在記者會上提出三點訴求：

1.敦請市長履行對中山大同區市民的承諾，避免全市通盤檢討緩不濟急，應立即啟動都市計畫個案檢討「中山-雙連捷運站沿線住三、住四土地使用分區發展」。

2.懇請市長同事專案專簽，先將本次受影響商家納入專案列管，由市府相關業務主管局處輔導，保障公共消防安全與住戶生活權益，以等待都市計畫個案檢討方案擬定實行。

3.建請關心地方發展之議員協調市府各局處，派員赴地方舉辦招開社區民眾參與協會，盡早建立民眾參與的溝通平台。

台北都發局已收到以「評點方式暫緩裁罰」申請　明年啟動全市都市計畫通盤檢討

對於南西商圈店家籌組協會，台北市都發局稍早透過新聞稿表示樂見，指出市府訂有「臺北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，使符合該原則規定的連署商家，可採用評點方式暫緩裁罰。其規範由該商圈於109年1月1日前已設立之商家，達50間以上提出連署文件，目前南西心中山商圈及赤峰商圈已提出申請，將儘速辦理審理作業。

▲台北市都發局指出，目前已收到南西心中山商圈及赤峰商圈提出以評點方式暫緩裁罰申請，將儘速審理。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台北市都發局指出，目前已收到南西心中山商圈及赤峰商圈提出以「評點方式暫緩裁罰」申請，將儘速審理。（圖／記者徐銘穗攝）
至於商圈店家建議辦理都市計畫通盤檢討等意見，都發局指出，2019年市府辦理大安區都市計畫通盤檢討，當時師大商圈曾主張放寬商業使用，但與在地居民未獲共識，而維持住宅區規定，未能完成都市計畫變更。

都發局表示，都市計畫通盤檢討放寬商業使用，應立基於商家能透過自律管理，降低對居民生活上的干擾，凝聚共識，預計於2025年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方取得共識，屆時將一併納入考量。

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