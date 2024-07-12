全球40大最酷街區「南西商圈」暑假後恐團滅　店家組自救會發聲了

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為何南西中山北、赤峰街74家店家會被檢舉而面臨關門危機？台北市都發局指出，依「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，第四種住宅區（住四）要做餐飲、零售等商業使用，須符合「臨接8公尺道路寬度」規定，而南西商圈遭檢舉店家巷弄寬度主要為5.45至6公尺左右，經查不符規定，因此依規定陸續於5月底對建築物使用人寄發行政指導函，限期2個月內改善。
「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」代表、好土書局老闆黃同弘會中指出，協會目前達成成立送件門檻的基本30人數，未來不僅希望能把目前已知收到檢舉的74店家「全部接住」，也希望周邊商業區能一起加入。據悉，台北市社會局最新已同意籌組。
日本「土屋鞄製造所」台灣旗艦店房東張先生直言，「50年前這區就是商業區，從來不曉得會被『住三住四』搞得這麼慘」。他表示，鐵路地下化後變美美的綠色公園，捷運帶動巷弄小店的新興文化，型塑服裝、風格咖啡店、主題書店等多元店家，心疼商圈內的年輕創業家們才剛挺過疫情，又再遭遇危機。
香港服飾品牌台灣分店的26歲台籍創業家文浩直言，多數年輕創業者因為租不起臨8米路面的店租，才在巷弄中開店，而南西商圈店家和房東互動良好，去年12月開業前也斥資約200萬重新翻修店面，改善並補強建築結構。
文浩表示，自家店面的最後通牒在本月底，萬一不能如願獲轉圜，最壞打算將先改當工作室使用，不對外營業。至於能撐多久？他嘆說：「稱到創業的火被熄滅，頂多3個月到半年吧！」
「Tutukaki 司康小売所」涂老闆則強調，南西商圈和師大商圈不同，南西商圈店家鄰里關係和諧，不似師大商圈被居民抗議，至於市府擔憂的消防、救護車進出不易等公安問題，他直言商圈店家願意透過公約自律，維持巷弄通行順暢，期盼市府能將店家及千名商圈員工的勞動生存權一併考量。
「臺北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」今在記者會上提出三點訴求：
1.敦請市長履行對中山大同區市民的承諾，避免全市通盤檢討緩不濟急，應立即啟動都市計畫個案檢討「中山-雙連捷運站沿線住三、住四土地使用分區發展」。
2.懇請市長同事專案專簽，先將本次受影響商家納入專案列管，由市府相關業務主管局處輔導，保障公共消防安全與住戶生活權益，以等待都市計畫個案檢討方案擬定實行。
3.建請關心地方發展之議員協調市府各局處，派員赴地方舉辦招開社區民眾參與協會，盡早建立民眾參與的溝通平台。
台北都發局已收到以「評點方式暫緩裁罰」申請 明年啟動全市都市計畫通盤檢討
對於南西商圈店家籌組協會，台北市都發局稍早透過新聞稿表示樂見，指出市府訂有「臺北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」，使符合該原則規定的連署商家，可採用評點方式暫緩裁罰。其規範由該商圈於109年1月1日前已設立之商家，達50間以上提出連署文件，目前南西心中山商圈及赤峰商圈已提出申請，將儘速辦理審理作業。
至於商圈店家建議辦理都市計畫通盤檢討等意見，都發局指出，2019年市府辦理大安區都市計畫通盤檢討，當時師大商圈曾主張放寬商業使用，但與在地居民未獲共識，而維持住宅區規定，未能完成都市計畫變更。
都發局表示，都市計畫通盤檢討放寬商業使用，應立基於商家能透過自律管理，降低對居民生活上的干擾，凝聚共識，預計於2025年啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方取得共識，屆時將一併納入考量。