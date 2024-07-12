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台灣劍道選手蘇郁程代表對岸出賽惹議？還寫下「中國隊幹得漂亮」

▲蘇郁程代表中國出賽，一位來自台灣的劍道選手，公開透露自己終於圓夢，穿上中國道服參賽。（圖／蘇郁程臉書）
▲蘇郁程代表中國出賽，一位來自台灣的劍道選手，公開透露自己終於圓夢，穿上中國道服參賽。（圖／蘇郁程臉書）

記者吳政紘/綜合報導

蘇郁程轉會？第19屆世界劍道錦標賽7月4日到7日在義大利米蘭舉行，一位來自台灣的選手蘇郁程代表中國出賽，引發外界譁然。中華民國體育署長鄭世忠今（12）日表示，已經請劍道協會行文國際總會，查詢該選手是否符合參賽規定。中華民國劍道協會表示，「從來沒有聽過蘇郁程，也不知道是否為台灣人，已經收到體育署的通知，會查明事情原因後，再做出完整報告。」蘇郁程則在社群網站留下：「第19屆劍道世界錦標賽結束，這次大賽，各位老師、劍友備戰六載，六年來，我們為同一個夢想而戰; 在四天大賽中，中國隊各位選手表現優秀，意志頑強，即使遇到韓、日劍道霸主隊伍，依舊勇於正面硬鋼，毫無畏懼;賽後多國老師、選手見到我們的國旗領章就主動說：中國隊幹的漂亮，能夠和大家一同作戰，榮幸之至。」

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蘇郁程是誰？　曾在台灣生活

根據知名YouTuber「波特王」揭露，今年的「世界劍道錦標賽」中國劍道國家隊內有一名台灣選手代表中國出賽。目前看來就是蘇郁程，他也曾在台北生活過，就讀經國管理健康學院運動健康與休閒系，現在人在廈門生活。

而根據世界劍道錦標賽的參賽規則說明，參賽的選手必須具備代表國家的身分證明（或須出示護照），也就是說，選手參賽就得具備該國家的國籍。

根據《中央社》報導，體育署表示，今天已經去函請中華民國劍道協會跟國際總會查證，看他是否拿中華民國護照，還是中國護照，若有問題，也需要提出。

蘇郁程在自己的臉書上也寫道，「此次大賽，各位老師、各位劍友備戰6載，6年來我們為同一個夢想而努力。」顯然他已經是長時間待在中國訓練、生活，很有可能已經取得中國護照。

此外，蘇郁程也發表這次比賽感想，他說：「中國隊各位選手表現優秀，意志頑強，即使遇到韓、日劍道霸主隊伍，依舊勇於正面硬鋼，毫無畏懼;賽後多國老師、選手見到我們的國旗領章就主動說：中國隊幹的漂亮，能夠和大家一同作戰，榮幸之至。」也引發大批網友不滿留言，紛紛寫下：「如果你拿的是中國護照參賽，台灣政府就會取消你的台灣國籍。事情其實很簡單。取消台灣國籍這件事，相信你也不會反對才是。」、「請當個堂堂正正中國人」等。

▲蘇郁程代表中國出賽，一位來自台灣的劍道選手，公開透露自己終於圓夢。（圖／蘇郁程臉書）
▲蘇郁程代表中國出賽，一位來自台灣的劍道選手，公開透露自己終於圓夢。（圖／蘇郁程臉書）

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