台灣劍道選手蘇郁程代表對岸出賽惹議？還寫下「中國隊幹得漂亮」

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據知名YouTuber「波特王」揭露，今年的「世界劍道錦標賽」中國劍道國家隊內有一名台灣選手代表中國出賽。目前看來就是蘇郁程，他也曾在台北生活過，就讀經國管理健康學院運動健康與休閒系，現在人在廈門生活。
而根據世界劍道錦標賽的參賽規則說明，參賽的選手必須具備代表國家的身分證明（或須出示護照），也就是說，選手參賽就得具備該國家的國籍。
根據《中央社》報導，體育署表示，今天已經去函請中華民國劍道協會跟國際總會查證，看他是否拿中華民國護照，還是中國護照，若有問題，也需要提出。
蘇郁程在自己的臉書上也寫道，「此次大賽，各位老師、各位劍友備戰6載，6年來我們為同一個夢想而努力。」顯然他已經是長時間待在中國訓練、生活，很有可能已經取得中國護照。
此外，蘇郁程也發表這次比賽感想，他說：「中國隊各位選手表現優秀，意志頑強，即使遇到韓、日劍道霸主隊伍，依舊勇於正面硬鋼，毫無畏懼;賽後多國老師、選手見到我們的國旗領章就主動說：中國隊幹的漂亮，能夠和大家一同作戰，榮幸之至。」也引發大批網友不滿留言，紛紛寫下：「如果你拿的是中國護照參賽，台灣政府就會取消你的台灣國籍。事情其實很簡單。取消台灣國籍這件事，相信你也不會反對才是。」、「請當個堂堂正正中國人」等。