涉貪再開羈押庭！鄭文燦「交保作廢」傍晚遭收押　法院裁定理由曝

鄭文燦被收押高虹安卻沒　律師：每案不同「鄭案審核過於寬鬆」

▲羈押庭三度開庭，鄭文燦昨天被收押。（圖／陳明中攝，20240706）
▲羈押庭三度開庭，鄭文燦昨天被收押。（圖／陳明中攝，20240706）

記者陳佩君／台北報導

前桃園市長鄭文燦因捲入貪污案被收押，而涉助理費貪污案的新竹市長高虹案，過去曾遭檢調八路搜索，目前仍安然無恙，被外界質疑標準不一。對此，律師林智群今（12）日表示，每個案件都不同，應看當時的證據及事證；他也認為，檢察官對於鄭文燦案上的證據可能不是很足夠，在審查上過於寬鬆，應掌握更多實質證據。

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鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地方法院昨天第三度召開羈押庭，認定鄭文燦犯罪嫌疑重大、有逃亡及勾串共犯或證人之虞，裁定羈押並禁止接見、通信；另一方面，高虹安、宜蘭縣長林姿妙也涉貪，卻未收押，引起外界討論。

對此，林智群受訪時表示，每個案子可能都不一樣，高虹安有傳出有找助理溝通、對電腦潑咖啡，林姿妙則被質疑有消失行李箱，但檢察官在聲押時，是否辦法分析此事、或是有一定的證據及事證。

林智群認為，就鄭文燦案，檢察官手上證據可能不是很足夠，不然不會四度聲請搜索都被駁回、第三次申請收押才成功。

至於鄭文燦被認為有實質影響力一事，林智群說，鄭確實是社會矚目人物，離開職位後仍會有影響力，但檢察官卻指有隱藏性共犯，但應直接證明是誰，不能講莫須有的東西，在審核上，還是有些寬鬆，但這樣不對，檢查官應在犯罪事實證據上持續努力。

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