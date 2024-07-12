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經紀人下藥性侵寫真女星！他背景遭起底是「小栗旬恩人的女婿」

▲知名經紀人下藥性侵寫真女星！他驚人背景遭起底，竟是「小栗旬恩人的女婿」，掀起熱議。圖為小栗旬。（圖／小栗旬IG粉絲團）
▲知名經紀人下藥性侵寫真女星！他驚人背景遭起底，竟是「小栗旬恩人的女婿」，掀起熱議。圖為小栗旬。（圖／小栗旬IG粉絲團）

記者洪生儒／綜合報導

日本一位41歲經紀人細川拓被爆出對20多歲的女藝人下藥性侵，遭警方依涉嫌猥褻綁架和不同意性交逮捕，因為犯行相當惡劣加上涉及娛樂圈，震驚整個日本社會。嫌犯細川拓也被發現他的來頭並不小，過去曾在日本知名的娛樂公司「Tristone Entertainment」擔任要職，還被挖出是小栗旬恩人的女婿，在娛樂圈內相當有名氣，引起各界關注與討論。

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根據《女性SEVEN》報導，細川拓所犯下的性侵案發生在4月4日，受害者是一名20多歲的女藝人，曾出版過寫真集，她與細川拓是第二次見面，兩人相約在韓國料理餐廳聚餐，女方在聚餐時感到頭暈目眩、呼吸困難，記憶也斷斷續續，後來就被帶到了飯店。

▲日本一位41歲經紀人細川拓被爆出對20多歲的女藝人下藥性侵，遭警方依涉嫌猥褻綁架和不同意性交逮捕，因為犯行相當惡劣加上涉及娛樂圈，震驚整個日本社會。（圖／翻攝自X）
▲日本一位41歲經紀人細川拓被爆出對20多歲的女藝人下藥性侵，遭警方依涉嫌猥褻綁架和不同意性交逮捕，因為犯行相當惡劣加上涉及娛樂圈，震驚整個日本社會。（圖／翻攝自X）
報導中指出，等到受害女子回到家後，家人發現異狀報警，當天也馬上到警局備案。而娛樂圈知情人則透露：「細川拓曾是Tristone Entertainment相關公司的高層，他因為女性問題和金錢糾紛而離職，在2019年與知名唱片公司簽約業務委託，自稱是娛樂製作人，持續在娛樂圈打滾。細川拓曾負責歌手Miwa、演員坂口健太郎的工作，還為兩人合作的電影擔任副製作人。」

此外，細川拓態度相當強勢，很愛吹噓自己「在娛樂圈很有影響力」，但本人卻沒有實戰成績，之所以能在演藝圈如此猖狂，全因他妻子的母親在過去是挖掘小栗旬的恩人，而他可以在Tristone Entertainment擔任高層，也是因為已逝的丈母娘生前相當疼愛他，他才能擁有這個位置。

小栗旬過去曾在節目中談論被恩人挖掘的過程，他透露自己15歲被簽進Tristone Entertainment，經紀人在離世之前交代他要好好工作，後來他也順利成名，在公司藝人快走光的時候，他也獲得加入其他大公司的機會，不過小栗旬為了感謝恩人，依然繼續留在Tristone Entertainment，如今也升任公司社長。而恩人的女婿所犯下的罪行，業內人士也指出：「這對小栗旬也是一大打擊。」

▲小栗旬過去曾在節目中談論被恩人挖掘的過程，他透露自己15歲被簽進Tristone Entertainment，經紀人在離世之前交代他要好好工作，後來他也順利成名。（圖／小栗旬IG）
▲小栗旬過去曾在節目中談論被恩人挖掘的過程，他透露自己15歲被簽進Tristone Entertainment，經紀人在離世之前交代他要好好工作，後來他也順利成名。（圖／小栗旬IG）
▲小栗旬成名後也獲得加入其他大公司的機會，不過他為了感謝恩人，依然繼續留在Tristone Entertainment，如今也升任公司社長。（圖／翻攝自X）
▲小栗旬成名後也獲得加入其他大公司的機會，不過他為了感謝恩人，依然繼續留在Tristone Entertainment，如今也升任公司社長。（圖／翻攝自X）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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