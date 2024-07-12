經紀人下藥性侵寫真女星！他背景遭起底是「小栗旬恩人的女婿」

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報導中指出，等到受害女子回到家後，家人發現異狀報警，當天也馬上到警局備案。而娛樂圈知情人則透露：「細川拓曾是Tristone Entertainment相關公司的高層，他因為女性問題和金錢糾紛而離職，在2019年與知名唱片公司簽約業務委託，自稱是娛樂製作人，持續在娛樂圈打滾。細川拓曾負責歌手Miwa、演員坂口健太郎的工作，還為兩人合作的電影擔任副製作人。」
此外，細川拓態度相當強勢，很愛吹噓自己「在娛樂圈很有影響力」，但本人卻沒有實戰成績，之所以能在演藝圈如此猖狂，全因他妻子的母親在過去是挖掘小栗旬的恩人，而他可以在Tristone Entertainment擔任高層，也是因為已逝的丈母娘生前相當疼愛他，他才能擁有這個位置。
小栗旬過去曾在節目中談論被恩人挖掘的過程，他透露自己15歲被簽進Tristone Entertainment，經紀人在離世之前交代他要好好工作，後來他也順利成名，在公司藝人快走光的時候，他也獲得加入其他大公司的機會，不過小栗旬為了感謝恩人，依然繼續留在Tristone Entertainment，如今也升任公司社長。而恩人的女婿所犯下的罪行，業內人士也指出：「這對小栗旬也是一大打擊。」
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