吃一餐單人最高破6萬！名人坊「富哥來了」餐宴　吉品鮑1顆賣5萬8

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消息傳回台灣，早早就有客人詢問，截至7月初，就已經被預訂了25顆13頭日本吉品鮑及2件2.5頭花膠皇，全台名人坊目前更已售出100多套富哥見面會套餐，其搶手由此可見。
名人坊提到，在台灣，料理頂級食材的餐廳和主廚不少，但高手炫技不在菜色的表面華麗，而是看誰背後下的功夫深。富哥也說，就連在滷製吉品鮑前泡的水用的都是頂湯，泡在頂湯裡3天的鮑魚，吸足了湯汁的鮮香，還沒開始滷製就已經風味飽滿，再經過3小時與超級食材（老母雞、金華火腿、干貝、豬後腿肉、豬肋排、雞爪等）一起燉煮，掀蓋的一剎那，整個廚房蘊含海水鹹味、吉品鮑魚特殊鮮香和各種食材釋放出的濃郁肉香充滿，閃著油光、晶亮Q彈的鮑魚在盤中簡直比寶石還耀眼。
漢來美食中餐品牌總經理羅嶸和富哥此次特別精心搭配出四款極品套餐，每位每套價格分別為8,880元、1萬1,800元、1萬8,800元及6萬3,800元，其中餐價差別主要在於主菜鮑魚，例如8800元為蠔皇18頭南非鮑，而6萬3,800元為13頭日本岩手縣吉品鮑；另外，而也可單點一顆13頭日本岩手縣吉品鮑，售價5萬8800元。
套餐中除了霸氣使用頂級鮑魚、花膠及鹿兒島A5和牛之外，更使用了西餐才會看到的「法國布列塔尼藍龍蝦」，分別做成有著酥脆外皮的「海膽龍蝦春捲」及鮮甜彈牙的「黃椒魚子醬龍蝦餃」兩道港式點心。
套餐中更有精緻好菜，像是粵菜裡著名的結尾菜餚「雞絲煎麵」，師傅得要有高深的掌杓功夫才能將鑊的溫度控制得宜，使生麵煎得爽脆乾香卻又不焦鍋，富哥特地將生麵先用上湯泡過，吸收湯汁鮮香，麵絲煎過後還散發出雞湯香。
香港名人坊由名廚富哥鄭錦富主理，曾多次榮獲香港米其林殊榮，以精湛的粵菜廚藝聞名。漢來美食於2015年取得名人坊獨家代理權，由羅嶸負責，首創餐飲集團先例，9年期間已在台灣將名人坊開枝散葉，目前全台5家分店（台北2店、台中1店、台南1店、高雄1店），年營收仍年年攀升，2024年上半年已達到近4億元，穩坐全台高級粵菜連鎖餐廳寶座。
富哥見面會將於8月5日到9月8日依序在名人坊高雄店、台南店、台中店、敦化店和世貿店登場，一路由南往北巡迴，每間分店各舉辦6~7場餐會，值得台灣饕客們前來共襄盛舉。
另外，主打新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳《玖尹》，七月中旬迎來四週年慶，為感謝及回饋消費者一直以來的支持與肯定，特別自即日起至8月31日推出「好四成雙」兩波優惠活動，讓喜愛玖尹餐點及有聚會需求的消費者以超值價格享用形色兼具的美味港點及結合創意與深厚底蘊的粵式料理，與玖尹同慶週年喜悅。
活動一、購買3000元港點券贈2000元現金抵用券，前30名一次購買二本者，加碼贈送招牌菜「黑椒烤米鴨」乙份。活動二、預訂大包廂，免費招待龍蝦料理乙份（價值2888元）。