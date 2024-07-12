鄭文燦案一箭七雕！學者曝賴清德用「屠龍刀＋倚天劍」藍營危險了

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紐則勳進一步說明一箭七雕：1.「震懾黨內派系、強化固權，全黨只能鞏固在賴核心之下」。2.「清除2028黨內的路障，已無人敢挑戰他」。3.「敲山震虎，劍指蔡英文，畢竟阿燦是小英愛將」。4.「撕掉少數總統的標籤，讓人看到賴仍能以雷霆萬鈞之勢，拉升行政權力」5.「主導議題設定，國會改革議題都不見了」。6.「轉移兩岸關係對其不利或他無力處理的焦點」。7.「強化改革印象，之後藍白大咖若被司法辦了，也無法高喊政治迫害、司法不公」。
鈕則勳認為，賴清德藉由這一波攻勢建構了主場優勢，也幫民進黨又開闢了一個戰場，賴宣布「打詐、肅貪、掃黑」是內政重點，鄭文燦被收押禁見，更是為他打造了一把「倚天劍」；而綠營的抗中、抹紅就是「屠龍刀」，認為這種論述一直講總會有愈多人相信。所以賴用這個倚天劍屠龍刀搭配操作，基本上就讓國民黨完全陷入被動，即便藍營在國會改革佔上風，但因罷免又陷入仇恨動員與藍綠對決。
鈕則勳直言，國民黨面對賴清德建構的主場優勢，只能在旁邊酸言酸語，完全陷在賴設定的戰場中看他一人表演，變成賴「一個人的武林」，而無有效的反轉戰略，這對藍軍來講當然非常不利。他也建議：必須要「繼續強化國會調查權，調查小組做出成績」、「想辦法守住基隆市長謝國樑罷免案，若失手綠營勢必強化罷免力道，只要罷掉國民黨兩、三席，民進黨就可成為國會最大黨」、「要超前部署國會改革釋憲的不利狀況反制，拉出戰略縱深，不要只有批評與嘴炮」。