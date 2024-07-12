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大買家歡慶30週年 大手筆祭「霸氣百萬回饋」搶客

▲大買家量販所屬的中陽集團董事長張博鈞(右）宣布，霸氣百萬回饋啟動。 （圖／記者金武鳳攝，2024.7.12)
▲大買家量販所屬的中陽集團董事長張博鈞(右）宣布，霸氣百萬回饋啟動。 （圖／記者金武鳳攝，2024.7.12)

記者金武鳯/台中報導

台中市大買家量販店，今天以「在地深耕 感謝有您」為主軸歡慶30周年，並宣布「霸氣百萬回饋」即日起啟動，凡消費滿千就可有機會抽中休旅車及愛馬仕柏金包，總價值超過150萬元，滿2000元再送200現金券，滿30000元加碼再抽30000元現金券，重磅回饋，歡迎消費者手刀搶好康！

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大買家30週年記者會以「在地深耕 感謝有您」為主軸，由磅礡聞名的九天民俗技藝團以極具震撼效果的鼓樂揭開序幕。啟動儀式上，大買家30的立體字搭配彩帶爆破而出，讓現場氣氛更加熱烈，多位民意代表都受邀到場共襄盛舉、共同見證。

▲大買家宣布，消費滿千就可有機會抽中休旅車及愛馬仕柏金包，總價值超過150萬元。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.12)
▲大買家宣布，消費滿千就可有機會抽中休旅車及愛馬仕柏金包，總價值超過150萬元。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.12)
大買家量販所屬的中陽集團董事長張博鈞致詞表示，大買家自1994年首度開設第一間量販店至今，已陪伴台中人半甲子時光，依然保持活力與創新、不斷突破自我，發展出緊貼在地需求，又有別於其他量販店的獨特吸引力。不管是肉品不過夜保證、每日澎湖空運海產、具有超高顧客黏著度的生鮮熟食、創造熱門話題的精品美妝保養、還是網羅各地熱門的特色商品，都是大買家為台中鄉親提供更好消費體驗的堅持。

▲大買家量販店，今天以「在地深耕 感謝有您」為主軸歡慶30周年。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.12)
▲大買家量販店，今天以「在地深耕 感謝有您」為主軸歡慶30周年。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.12)
張博鈞指出，30年來大買家創造超過10萬個在地就業機會，未來，集團會繼續秉持多年來永續經營與社會共好的理念，力行實踐企業社會責任，在地深耕經營，發展並積極參與公益，持續傳遞關懷與愛的力量，讓企業與社會共同成長。

大買家30週年慶霸氣回饋會員獨享，即日起至8月22日當日單筆消費滿1000元，就有機會抽中市價近百萬的休旅車及愛馬仕牛皮柏金包，滿2000元再送200元現金抵用券，滿10000元更加碼送300點紅利儲值券，滿30000元更有機會抽到30000元現金抵用券。

此外，週年慶期間每天都有不同驚喜促銷，推出天天感謝價，每日一支超狂商品回饋會員，讓消費者在週年慶期間盡情享受購物的樂趣，快來大買家參加這場盛大的30週年慶活動，一起搶好康！



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