大買家歡慶30週年 大手筆祭「霸氣百萬回饋」搶客

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大買家量販所屬的中陽集團董事長張博鈞致詞表示，大買家自1994年首度開設第一間量販店至今，已陪伴台中人半甲子時光，依然保持活力與創新、不斷突破自我，發展出緊貼在地需求，又有別於其他量販店的獨特吸引力。不管是肉品不過夜保證、每日澎湖空運海產、具有超高顧客黏著度的生鮮熟食、創造熱門話題的精品美妝保養、還是網羅各地熱門的特色商品，都是大買家為台中鄉親提供更好消費體驗的堅持。
張博鈞指出，30年來大買家創造超過10萬個在地就業機會，未來，集團會繼續秉持多年來永續經營與社會共好的理念，力行實踐企業社會責任，在地深耕經營，發展並積極參與公益，持續傳遞關懷與愛的力量，讓企業與社會共同成長。
大買家30週年慶霸氣回饋會員獨享，即日起至8月22日當日單筆消費滿1000元，就有機會抽中市價近百萬的休旅車及愛馬仕牛皮柏金包，滿2000元再送200元現金抵用券，滿10000元更加碼送300點紅利儲值券，滿30000元更有機會抽到30000元現金抵用券。
此外，週年慶期間每天都有不同驚喜促銷，推出天天感謝價，每日一支超狂商品回饋會員，讓消費者在週年慶期間盡情享受購物的樂趣，快來大買家參加這場盛大的30週年慶活動，一起搶好康！