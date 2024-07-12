想「框出場」遭拒！台北惡男殺害酒店公關再猥褻 法院判決出爐
台北市一名陳姓男子（56歲），2023年3月間在中山區錦州街一處酒店欲將張姓女公關（29歲）帶出場，不料遭拒後竟惱羞成怒，憤而持水果刀砍殺張女，導致其身中6刀送醫不治，離譜的是陳男竟還在血泊之中性侵對方，對此，法院審理後，今（12）日依強制猥褻、殺人等罪判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身，全案可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳男平時經常到錦州街上一處酒店消費，且都會固定找張女陪酒，去年3月2日晚間陳男與張女為了「框出場」一事，在包廂內爆發激烈口角，服務人員發現異狀後，立刻進入包廂查看，赫然驚見張女已倒臥廁所，且頸部、腹部受有多處穿刺傷，緊急報警送醫仍宣告不治。
至於陳男則是在事發後不顧張女身受重傷，跨坐在對方身上性侵，直到服務員進入包廂後才停手；雖開庭時陳男辯稱因憂鬱症及酒醉，導致案發時辨識能力降低，但台北地院國民法官法庭審理後，認為陳男除持水果刀連續捅了張女7刀外，還強制猥褻對方，使張女在臨死前遭受巨大痛苦，更對被害家屬造成難以抹滅的創傷，因此判處無期徒刑、褫奪公權終生。
※【NOWnews 今日新聞
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