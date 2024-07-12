火球祭首波卡司驚見「《鬼滅之刃》主題曲原唱」！粉絲驚：太神啦

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2024火球祭首波話題強勢陣容曝光，有來自日本、由五隻「狼頭人身」成員組成的覆面系樂團MAN WITH A MISSION，也被稱作「狼人樂團」，英文團名「MAN WITH A MISSION」譯為「肩負使命的男人」。他們2010年成軍以來總是以標誌性的「狼頭面具」現身為演出特色，音樂風格融合了搖滾、龐克、嘻哈和電子元素，擁有許多紅遍海內外的熱門歌曲，包含與日本新生代歌姬milet合作人氣動畫《鬼滅之刃》的片頭曲 〈羈絆的奇蹟〉，以及經典日龐團10-FEET主唱合作歌曲〈database feat.TAKUMA（10-FEET）〉。
MAN WITH A MISSION去年9月也曾來台舉辦巡迴專場，吸引2千名樂迷共襄盛舉，打造震撼的演出與精彩的視覺體驗，多次率領全場合唱引爆現場氣氛，令在場樂迷難忘不已，時隔1年將再次來台開唱，也是他們睽違已久的音樂祭現場，讓大家十分期待名場面再現。
出道短短2年 站上各大音樂祭
另一組女子龐克樂團Sabasister（サバシスター）則是來自日本的三人搖滾組合，於2022年主流正式出道，以無敵的青春活力與現場演出的熱血魅力圈粉無數，在日本當地坐擁眾多死忠歌迷。出道後她們迅速在日本音樂界嶄露頭角，成團僅5個月就登上日本最具盛名的音樂祭之一「SUMMER SONIC」，更在2023年末的跨年音樂祭「COUNTDOWN JAPAN 23/24」登台演出。今年年初她們也推出了最新專輯作品《覚悟を決めろ!》，並展開超過20場的日本國內巡演，上週也與滅火器在由10-Feet舉行的京都大作戰音樂祭後台開心見面，可愛表示「台灣也請多多指教了！」也興奮表示2024火球祭會努力帶來精彩演出、不辜負這個首次海外演出的邀約。
火球祭於2023年在經歷4年的休止後回歸，展現極大誠意與獨具特色的策展風格，邀請眾多海內外重量級卡司名單，例如：被冊封為「南韓文化總統」的大勢饒舌歌手LEE YOUNGJI 李泳知、日本經典龐克樂團10-FEET、催淚硬核envy等夢幻級嘉賓來台演出，風格除囊括本格龐克、搖滾、金屬外，近年也拓展加入嘻哈與結合音樂劇的創舉，期待提供樂迷更多元豐富的音樂場景，也在去年回歸時創下售票歷史新高，活動兩日達2萬5000人次參與的好成績，收穫大批樂迷好評，大讚「火球祭真的榮登最愛音樂祭！」2024火球祭將於15日中午12點開賣早鳥雙日預售票，全票種則於16日中午12點在拓元售票系統全面啟售。