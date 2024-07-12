薩摩耶耳朵、尾巴全染色！2萬人朝聖讚可愛 真實用途曝：超聰明
毛絨絨又雪白的薩摩耶是不少人喜歡的大型犬品種，無辜的臉加上又乖巧聰明，很多主人想養狗都會選擇牠。然而你有沒有看過薩摩耶染毛的呢？近日一位在澳洲犬舍工作的台灣人就分享自己的日常，表示薩摩耶因為每一隻都長太像，很多人都臉盲，所以才要透過染色來分辨，貼文吸引超過2萬人朝聖大讚「好可愛又好聰明的方法。」
記者張嘉哲/綜合報導
一名台灣網友在社群「Threads」貼文指出「澳洲犬舍上班日常之彩色薩摩耶寶寶篇」只見貼出的照片中，有許多的薩摩耶幼犬，然而牠們的耳朵以及尾巴都被染上不同顏色，像是藍色、粉紅色、黃色等，讓人好奇這個作用為何。
該網友也解釋這樣染色的原因：「是因為大家對於薩摩耶都臉盲，很怕抱錯隻給客人，至於為什麼不用項圈來辨識，是因為一開始就是用項圈，結果就是全部掉光光，還是認不出來誰是誰，大家也不要擔心，這個染色是用寵物專用粉餅上色的唷！」
貼文曝光後，吸引超過2萬人朝聖按讚「天阿！真的是太可愛了，而且好聰明的做法」、「笑慘了，薩摩耶真的幾乎都長一樣，超難分辨的，是個好方法」、「想到之前遇到有客人薩摩耶尾巴粉粉的，問他為什麼要把他尾巴弄粉粉的好可愛喔，結果說寵物聚會時一堆薩摩耶會認不出來，很好笑」、「發瘋太可愛了，染毛之後真的可以馬上知道自己是哪一隻XD。」