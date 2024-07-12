涉貪再開羈押庭！鄭文燦「交保作廢」傍晚遭收押　法院裁定理由曝

凌晨突闖雙親房！雲林25歲男持刀揮砍釀母死父傷　檢方複訊後聲押

▲25歲林姓男子持刀揮砍爸媽釀1死，雲林地檢署稍早已向法院聲押。（圖／翻攝自google map）
▲25歲林姓男子持刀揮砍爸媽釀1死，雲林地檢署稍早已向法院聲押。（圖／翻攝自google map）

記者陳苾暐/綜合報導

雲林縣虎尾鎮今（12）日傳出一起人倫悲劇，25歲林姓男子凌晨2時許突然闖入父母的房間，先是毆打家長，隨後再持家中水果刀刺向母親胸口，造成林母當場倒臥血泊身亡，父親也因上前阻擋被砍傷多刀，所幸送醫後沒有生命危險，檢方複訊後，依殺害直系血親尊親屬既遂及未遂罪嫌重大向法院聲請羈押。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，今天凌晨2時34分林男突然闖入父母親房內毆打雙親，過程中更大喊一聲「人劍合一」等意義不明語句，林男離開房後，立刻衝往廚房拿出刀具，並往母親胸口刺去，林父見狀趕忙上前阻止，但也不幸中刀受傷，警方趕抵後，發現林母已無意識倒臥血泊中，緊急送醫搶救1小時仍宣告不治，至於林父則受有多處刀傷，包紮後無生命危險。 

由於林嫌情緒極度不穩，身上無明顯外傷，後續已強制送醫，稍早檢方複訊後，認定林男涉犯殺害直系血親既遂及未遂罪嫌重大，因已向雲林地方法院聲押，詳細情形還有待進一步釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

再傳新進展！林士傑住處前遭槍擊身亡　口罩槍手疑高雄落網

涉幫民眾抽罰單！竹市21警遭檢方聲押　市警局火速派人支援北門所

想「框出場」遭拒！台北惡男殺害酒店公關再猥褻　法院判決出爐

拿500萬買郭台銘連署書！屏議長周典論收押7個月　今獲150萬交保

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載