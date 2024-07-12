凌晨突闖雙親房！雲林25歲男持刀揮砍釀母死父傷 檢方複訊後聲押
雲林縣虎尾鎮今（12）日傳出一起人倫悲劇，25歲林姓男子凌晨2時許突然闖入父母的房間，先是毆打家長，隨後再持家中水果刀刺向母親胸口，造成林母當場倒臥血泊身亡，父親也因上前阻擋被砍傷多刀，所幸送醫後沒有生命危險，檢方複訊後，依殺害直系血親尊親屬既遂及未遂罪嫌重大向法院聲請羈押。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，今天凌晨2時34分林男突然闖入父母親房內毆打雙親，過程中更大喊一聲「人劍合一」等意義不明語句，林男離開房後，立刻衝往廚房拿出刀具，並往母親胸口刺去，林父見狀趕忙上前阻止，但也不幸中刀受傷，警方趕抵後，發現林母已無意識倒臥血泊中，緊急送醫搶救1小時仍宣告不治，至於林父則受有多處刀傷，包紮後無生命危險。
由於林嫌情緒極度不穩，身上無明顯外傷，後續已強制送醫，稍早檢方複訊後，認定林男涉犯殺害直系血親既遂及未遂罪嫌重大，因已向雲林地方法院聲押，詳細情形還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110