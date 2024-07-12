藍勾勾制度「使用戶受騙」！歐盟初步認定X平台缺失 恐挨罰鉅款
歐盟執行委員會今（12）指出，依據「數位服務法」（Digital Services Act, DSA）該委員會針對了億萬富豪馬斯克旗下的社群媒體X（前稱Twitter）啟動該法通過後的第一起調查案，並認定X平台在「藍勾勾」認證、黑暗模式、廣告透明度和研究人員資料存取等方面違反了該法。
國際中心楊智傑／綜合報導
歐盟委員會指出，在「黑暗模式」（dark patterns）一類，X平台使用了該模式來誤導用戶，影響用戶在真實資訊下作出自由判斷的能力；藍勾勾認證方面，則是允許任何人透過訂閱獲得藍勾勾認證，這不符合產業慣例，並且有證據表明「有動機的惡意行為者」濫用此認證來欺騙用戶。
此外，X也因未能提供可靠且可被搜查的廣告檔案庫，反而建立取得資訊的障礙，造成廣告監管困難，同時不讓合乎DSA要求的研究者取得平台持有的公共資訊，違反了該法對網路平台的要求。
歐盟產業負責人布列頓（Thierry Breton）在X上的一篇貼文中指出，在這次的調查過後，X平台現在擁有抗辯的權力，但如果歐盟委員會的觀點得到證實，X可能面臨高達其全球年營業額6%的罰款，並且要求進行重大改變。