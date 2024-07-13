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美國大選前鬆綁！Meta將解除對川普「臉書、IG」限制　恐不被領情

▲隨著2024年美國大選臨近，Meta將取消對美國前總統川普的臉書和Instagram限制。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著2024年美國大選臨近，Meta將取消對美國前總統川普的臉書和Instagram限制。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

Meta公司當地時間週五表示，隨著2024年美國大選臨近，將取消先前對美國前總統川普（Donald Trump）的臉書（Facebook）和Instagram所實施的處罰及限制。

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根據外媒《CNBC》報導，該公司於2021年，首次對川普的社交媒體帳戶採取行動，當時正值國會暴動後不久，Meta將川普的帳戶停權2年，因為它認為川普的部分言行，有煽動其支持者從事更多暴力行為的潛在風險。

2023年1月，Meta表示將在其平台上恢復川普的帳號，讓他重新獲得對自己帳戶的存取權限，不過當時仍保留部分處罰和限制。

直到本週五，Meta全球事務總裁克雷格（Nick Clegg）透過網路聲明宣布，隨著黨代表大會即將舉行，美國總統候選人很快就會得到正式提名，經過評估，Meta認為美國人民應該要能夠在「同樣的基礎上」，聽取總統提名人的意見，聲稱此舉「只是讓共和黨候選人川普，能與現任總統拜登處於同等地位」。

不過，Meta也強調，美國總統候選人仍須遵守與所有臉書、Instagram用戶相同的標準，包括禁止煽動仇恨和暴力。川普若再度違反Meta的社群使用準則，他將再度面臨停權，但可能只會持續幾天，而不是長期。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲2021年1月6日，數千名「川粉」衝進美國國會大廈，引發暴動。（圖／美聯社／達志影像）
早就另起爐灶的川普

川普的社群媒體「Truth Social」，已於2022年2月上線，因為在推出前一年的1月6日，發生川普支持者闖入美國國會、引發暴動的事件，川普因此被禁止使用美國主要社群平台，如臉書（Facebook）和X（舊稱推特）。

在那之後，川普憤而自己創立「Truth Social」，即使後來陸續被恢復其它社群平台的使用權，但他仍然堅持使用Truth Social，估計即使這次Meta再鬆綁，川普依然會在自家平台上活躍。

▲（圖／truthsocial @realDonaldTrump）
▲川普在自家社群平台上公然嘲笑拜登的失言。（圖／truthsocial @realDonaldTrump）

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