美國大選前鬆綁！Meta將解除對川普「臉書、IG」限制　恐不被領情

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2023年1月，Meta表示將在其平台上恢復川普的帳號，讓他重新獲得對自己帳戶的存取權限，不過當時仍保留部分處罰和限制。
直到本週五，Meta全球事務總裁克雷格（Nick Clegg）透過網路聲明宣布，隨著黨代表大會即將舉行，美國總統候選人很快就會得到正式提名，經過評估，Meta認為美國人民應該要能夠在「同樣的基礎上」，聽取總統提名人的意見，聲稱此舉「只是讓共和黨候選人川普，能與現任總統拜登處於同等地位」。
不過，Meta也強調，美國總統候選人仍須遵守與所有臉書、Instagram用戶相同的標準，包括禁止煽動仇恨和暴力。川普若再度違反Meta的社群使用準則，他將再度面臨停權，但可能只會持續幾天，而不是長期。
早就另起爐灶的川普
川普的社群媒體「Truth Social」，已於2022年2月上線，因為在推出前一年的1月6日，發生川普支持者闖入美國國會、引發暴動的事件，川普因此被禁止使用美國主要社群平台，如臉書（Facebook）和X（舊稱推特）。
在那之後，川普憤而自己創立「Truth Social」，即使後來陸續被恢復其它社群平台的使用權，但他仍然堅持使用Truth Social，估計即使這次Meta再鬆綁，川普依然會在自家平台上活躍。