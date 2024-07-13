包括台灣！印尼將向20個國家提供免簽證入境

力挽狂瀾！拜登前往「關鍵搖擺州」密西根造勢　安慰選民：我很好

▲拜登12日前往關鍵搖擺州-密西根州造勢，亟欲甩掉前一天的失言風波，說服選民自己仍然適任。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登12日前往關鍵搖擺州-密西根州造勢，亟欲甩掉前一天的失言風波，說服選民自己仍然適任。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden），當地時間11日在北約峰會、個人記者會上連續出包，不僅將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）誤稱為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），還將自己的副總統賀錦麗（Kamala Harris）與對手川普（Donald Trump）混淆，引來克里姆林宮和川普的無情嘲笑。週五他前往關鍵搖擺州密西根，試圖力挽狂瀾，向選民保證自己有再做4年的能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《國會山報》等外媒報導，拜登在舉行造勢大會前，與民主黨籍的密西根眾議員丁格爾（Debbie Dingell），在當地一家餐廳向人群發表講話，回應了自己在前一天記者會上的失誤，強調自己競選不是為了政治遺產，而是為了完成他4年前開始的工作，自己還有很多事要做。

「我們必須完成工作，我向你們保證我很好。」這位81歲的高齡總統試圖說服選民，他的思維敏銳依然敏銳清明，並警告共和黨競爭對手川普的危險性。

儘管民主黨內呼籲他退選的人越來越多，但截至目前為止，拜登遲遲不願鬆口，仍說會競選到底，外媒《路透社》藉由訪談多位民主黨官員、幕僚、策士與金主，分析他不退選的原因，可能有以下幾點：

1. 對自己深信不疑

拜登相信自己是擊敗川普的民主黨最佳人選，他信不過副手賀錦麗贏得中間選民的能力，尤其是在關鍵搖擺州，也不信任眾多等待上場的民主黨州長和國會議員。

2. 人格特質

拜登聲稱，因為父母的教誨，他始終懷抱堅持不懈的原則，然而，現在這項原則卻令諸多民主黨人擔憂，連長期力挺民主黨的好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）都要他退選，直言拜登無法與歲月抗衡，這是一場他不可能打贏的戰爭。

3. 親近幕僚比他本人還放不下

數十年來，拜登身邊圍繞一群資深幕僚，這群人曾指導拜登度過先前幾次危機，這次也力勸他選到底。消息人士透露，這些人已經在白宮生根，並不想移動。

4. 一些民主黨人害怕賀錦麗帶來的變化

多位接受採訪的民主黨人都坦言，對於拜登的心智狀態、擊敗川普的能力都很擔憂，但若是由賀錦麗帶頭組成民主黨政府，他們同樣無法信任。

5. 國會議員反對聲浪趨緩

上月底的首場電視辯論會過後不久，美國國會黑人國會議員連線（Congressional Black Caucus）和民主黨國會拉丁裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）的領袖，都發表支持拜登的聲明。這似乎使得批評聲浪趨緩，目前在民主黨掌握的213席聯邦眾議員、51席聯邦參議員當中，也僅有10多人懇請拜登退選。

美國大選前鬆綁！Meta將解除對川普「臉書、IG」限制　恐不被領情

個人記者會也出包！拜登搞混賀錦麗、川普　後者馬上po文嘲笑他

北約峰會剛凸槌！拜登隨即舉行個人記者會　堅持繼續參選

影／北約峰會閉幕！拜登演說「口誤」　澤倫斯基跟蒲亭傻傻分不清

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載