力挽狂瀾！拜登前往「關鍵搖擺州」密西根造勢　安慰選民：我很好

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「我們必須完成工作，我向你們保證我很好。」這位81歲的高齡總統試圖說服選民，他的思維敏銳依然敏銳清明，並警告共和黨競爭對手川普的危險性。
儘管民主黨內呼籲他退選的人越來越多，但截至目前為止，拜登遲遲不願鬆口，仍說會競選到底，外媒《路透社》藉由訪談多位民主黨官員、幕僚、策士與金主，分析他不退選的原因，可能有以下幾點：
1. 對自己深信不疑
拜登相信自己是擊敗川普的民主黨最佳人選，他信不過副手賀錦麗贏得中間選民的能力，尤其是在關鍵搖擺州，也不信任眾多等待上場的民主黨州長和國會議員。
2. 人格特質
拜登聲稱，因為父母的教誨，他始終懷抱堅持不懈的原則，然而，現在這項原則卻令諸多民主黨人擔憂，連長期力挺民主黨的好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）都要他退選，直言拜登無法與歲月抗衡，這是一場他不可能打贏的戰爭。
3. 親近幕僚比他本人還放不下
數十年來，拜登身邊圍繞一群資深幕僚，這群人曾指導拜登度過先前幾次危機，這次也力勸他選到底。消息人士透露，這些人已經在白宮生根，並不想移動。
4. 一些民主黨人害怕賀錦麗帶來的變化
多位接受採訪的民主黨人都坦言，對於拜登的心智狀態、擊敗川普的能力都很擔憂，但若是由賀錦麗帶頭組成民主黨政府，他們同樣無法信任。
5. 國會議員反對聲浪趨緩
上月底的首場電視辯論會過後不久，美國國會黑人國會議員連線（Congressional Black Caucus）和民主黨國會拉丁裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）的領袖，都發表支持拜登的聲明。這似乎使得批評聲浪趨緩，目前在民主黨掌握的213席聯邦眾議員、51席聯邦參議員當中，也僅有10多人懇請拜登退選。