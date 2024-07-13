今起拿鐵、美式買一送一！7-11寄杯咖啡買11送11　全家第2杯10元

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📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11杯送11杯，5折（原價50元、特價25元）
◾濃粹拿鐵買11送7杯，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元，66折（原價60元、特價40元）
◾精品美式／拿鐵任選10杯711元，6.5折，原價110元、特價71元
◾純奶茶／純奶青任選24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）
📍門市｜即日起至7月16日
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大美式咖啡買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月10日起至7月14日（會員限定）
◾大杯經典冰磚拿鐵第二杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第二杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜7月12日起至7月14日
◾生活泡沫綠茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾阿奇儂青梅脆脆冰買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾酷繽沙香草酷奶昔買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜7月11日起至7月14日
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）
🟡美廉社
📍門市｜7月12日起至7月14日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡小北百貨
📍門市｜7月14日情人節、7月22日大暑
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）