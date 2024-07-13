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今起拿鐵、美式買一送一！7-11寄杯咖啡買11送11　全家第2杯10元

▲7-11行動隨時取有美式買11送11杯，還有門市厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11行動隨時取有美式買11送11杯，還有門市厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（13）日起咖啡週末優惠來，美廉社大杯經典拿鐵買一送一，還有OK超商「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一；明（14）日銀色情人節有小北百貨美式、拿鐵買一送一。此外，7-11行動隨時取有美式買11送11杯，還有門市厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2；全家酷繽沙香草酷奶昔買一送一外，大杯冰磚拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11杯送11杯，5折（原價50元、特價25元）
◾濃粹拿鐵買11送7杯，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元，66折（原價60元、特價40元）
◾精品美式／拿鐵任選10杯711元，6.5折，原價110元、特價71元
◾純奶茶／純奶青任選24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）

▲今（9）日起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
▲今（13）日起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
📍門市｜即日起至7月16日
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大美式咖啡買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲全家APP優惠趣中，也推出今日限定優惠，包括霜淇淋、拿鐵、貴妃紅茶通通7.1折。（圖／7-11提供）
▲7-11厚乳拿鐵、特大美式、經典純奶茶通通買2送2。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜7月10日起至7月14日（會員限定）
◾大杯經典冰磚拿鐵第二杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第二杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家今（10）日起大杯冰磚拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元，還有自7月12日起的康康五優惠開跑，包括香草奶昔酷繽沙。（圖／全家提供）
▲全家大杯冰磚拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元，還有自7月12日起的康康五優惠開跑，包括香草奶昔酷繽沙。（圖／全家提供）
📍APP｜7月12日起至7月14日
◾生活泡沫綠茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）
◾OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾阿奇儂青梅脆脆冰買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾酷繽沙香草酷奶昔買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲全家週末康康五優惠，酷繽沙買一送一。（圖／全家提供）
▲全家週末康康五優惠，酷繽沙買一送一。（圖／全家提供）
🟡OK超商
📍門市｜7月11日起至7月14日
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）

🟡美廉社
📍門市｜7月12日起至7月14日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社咖啡3天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／美廉社提供）
▲美廉社咖啡3天限定優惠，大杯經典拿鐵買1送1。（圖／美廉社提供）
🟡小北百貨
📍門市｜7月14日情人節、7月22日大暑
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價26元）

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