欣葉、漢來海港輸了！「公認CP值最高buffet」是它：698元飽到吐

地震百日！太魯閣晶英「山中孤島」救援實錄　眾讚：你們都是英雄

▲今年4月3日花蓮經歷了7.2級強震，太魯閣晶英酒店內也有超過600人受困，時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像。（圖／太魯閣晶英提供）
▲今年4月3日花蓮經歷了7.2級強震，太魯閣晶英酒店內也有超過600人受困，時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像。（圖／太魯閣晶英提供）

記者葉盛耀/綜合報導

今年4月3日早上花蓮經歷了7.2級的強烈地震，位處震央地區內的太魯閣晶英酒店內也有超過600人受困，太魯閣晶英酒店在當時從孤島成為救難隊臨時的指揮所，彼此扶持。時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片、與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。也引起許多網友於影片留言，稱讚太魯閣晶英酒店員工義舉，也紛紛表示期待飯店重新開幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
強震之後，太魯閣山區聯外道路坍方，通訊、水電全數中斷，當下，飯店內有319位旅客、125名員工，收置飯店附近需要協助的100多位遊客，仍需被救援的太魯閣晶英酒店，從山中孤島挺身成為救災幫手與峽谷裡的堡壘，靠著飯店緊急發電系統以及基本存糧，設立提供食宿的庇護所，傾力照顧被困在天祥地區的所有人，並攜手來自台灣各地的救難弟兄、成立前進指揮所，進行後送工作，直到最後一位房客安全退房、踏上平安回家的路。

▲強震發生後，太魯閣晶英酒店設立提供食宿的庇護所等，傾力照顧被困在天祥地區的所有人。（圖／太魯閣晶英提供）
▲強震發生後，太魯閣晶英酒店設立提供食宿的庇護所等，傾力照顧被困在天祥地區的所有人。（圖／太魯閣晶英提供）
時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片、與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。

引起網友們留言：「好感動，謝謝每一位伸出援手的英雄們」、「加油，一定會浴火重生的，感動，五星級飯店優質的原因在於員工，而不是華麗的建築裝潢，你們很棒」、「感動的紀錄片，願花蓮安好、平安 ，想念花東的美麗，早日恢復重建」。

酒店總經理趙嘉綺也表示：「花蓮很好，隨著山林休養生息，大自然萬物復甦，靜待一些時間，太魯閣終會迎來不同以往的峽谷樣貌。」希望透過這部記錄片，讓更多人知道山林裡那些日子和那些故事，感謝有愛與勇氣的飯店同仁，將「款待升級」，展現愛與勇氣的真實體現。

太魯閣晶英也從地震當天暫時停業，目前只留下20多位人力，其他多數員工，則安排到飯店集團其他據點工作，目前預估九月初才能重新營業。

交通部「振興花蓮震後獎勵旅遊」 每房最高享1000元補助

交通部觀光署也推出「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，自由行旅客即日起至9月30日入住有參與補助活動之花蓮旅宿，每房最高可享1,000元補助。為齊力相挺，多家旅游業者也響應加碼推優惠，像是承億文旅旗下飯店「花蓮山知道」，推出凡設籍在花蓮、台東的居民即日起至6月10日前完成訂房，即享平日0元入住雙人房，讓出門在外的遊子能輕鬆返鄉小度假。

▲交通部觀光署推出「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，自由行旅客即日起至9月30日入住有參與補助活動之花蓮旅宿，每房最高可享1,000元補助。多家旅游業者也響應加碼推優惠，像是承億文旅旗下飯店「花蓮山知道」，推出凡設籍在花蓮、台東的居民即日起至6月10日前完成訂房，即享平日0元入住雙人房。（圖／承億文旅提供）
▲交通部觀光署推出「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，自由行旅客即日起至9月30日入住有參與補助活動之花蓮旅宿，每房最高可享1,000元補助。多家旅游業者也響應加碼推優惠，像是承億文旅旗下飯店「花蓮山知道」，推出凡設籍在花蓮、台東的居民即日起至6月10日前完成訂房，即享平日0元入住雙人房。（圖／承億文旅提供）
易遊網加碼放大補助優惠  平日可0元入住

易遊網則針對「振興花蓮震後獎勵旅遊」加碼放大補助優惠，凡以易遊網APP訂房，輸入折扣碼「summer150」，單筆滿3,000元現折150元。易遊網更與眾多花蓮飯店聯手推出獨家優惠專案，包含「布洛灣大飯店」、「天璽商務飯店」，每晚房價千元有找，搭配平日補助方案，等於0元就能入住。

以西班牙運河風情深植人心的五星級「花蓮理想大地渡假飯店」，6月底前平日入住，搭配補助後每晚含稅只要3,399元起；五星度假首選的經典品牌「花蓮美侖大飯店」，享升等24坪豪華客房，補助後每晚含稅最低3,999元起，6月30日前入住再享平假日同價優惠。

▲易遊網更與眾多花蓮飯店聯手推出獨家優惠專案，像是「天璽商務飯店」，每晚房價千元有找，搭配平日補助方案，等於0元就能入住。（圖／易遊網提供）
▲易遊網更與眾多花蓮飯店聯手推出獨家優惠專案，像是「天璽商務飯店」，每晚房價千元有找，搭配平日補助方案，等於0元就能入住。（圖／易遊網提供）
夏季旅展「福泰飯店攜手花蓮美侖大飯店」  推住房優惠

另外，今年的台北國際夏季旅展正於世貿一館開展中，至7月15日，參展飯店中福泰飯店集團此次特別與花蓮美侖大飯店合作，推出平日優惠方案，其中包含雙館平日優惠住宿券：選擇入住福泰飯店集團旗下山形閣，再加上花蓮美侖飯店個一晚，特價7,600元；選擇入住福泰飯店集團旗下翡翠灣，再加上花蓮美侖飯店各一晚，特價4,599元。票券適用於淡季平日，假日及旺季則依照各館店公告為主。

▲台北國際夏季旅展中，福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店合作，推出平日優惠住房方案。（圖／花蓮美侖飯店提供）
▲台北國際夏季旅展中，福泰飯店集團與花蓮美侖大飯店合作，推出平日優惠住房方案。（圖／花蓮美侖飯店提供）

花蓮名店又少1間！7年法式餐廳宣布「9月熄燈」：輪到我們說再見

花蓮7年名店「黑金通」宣布熄燈！迎10年最慘暑假嘆：該如何道別

花蓮訂房率太差！蝴蝶谷溫泉渡假村撐不住　8月起暫停營業到年底

業者加碼花蓮旅遊補貼！兩招可0元入住旅館　KKday 買機票送住宿

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選