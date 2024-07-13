地震百日！太魯閣晶英「山中孤島」救援實錄　眾讚：你們都是英雄

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時隔100天，太魯閣晶英酒店將此段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片、與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。
引起網友們留言：「好感動，謝謝每一位伸出援手的英雄們」、「加油，一定會浴火重生的，感動，五星級飯店優質的原因在於員工，而不是華麗的建築裝潢，你們很棒」、「感動的紀錄片，願花蓮安好、平安 ，想念花東的美麗，早日恢復重建」。
酒店總經理趙嘉綺也表示：「花蓮很好，隨著山林休養生息，大自然萬物復甦，靜待一些時間，太魯閣終會迎來不同以往的峽谷樣貌。」希望透過這部記錄片，讓更多人知道山林裡那些日子和那些故事，感謝有愛與勇氣的飯店同仁，將「款待升級」，展現愛與勇氣的真實體現。
太魯閣晶英也從地震當天暫時停業，目前只留下20多位人力，其他多數員工，則安排到飯店集團其他據點工作，目前預估九月初才能重新營業。
交通部「振興花蓮震後獎勵旅遊」 每房最高享1000元補助
交通部觀光署也推出「振興花蓮震後獎勵旅遊」方案，自由行旅客即日起至9月30日入住有參與補助活動之花蓮旅宿，每房最高可享1,000元補助。為齊力相挺，多家旅游業者也響應加碼推優惠，像是承億文旅旗下飯店「花蓮山知道」，推出凡設籍在花蓮、台東的居民即日起至6月10日前完成訂房，即享平日0元入住雙人房，讓出門在外的遊子能輕鬆返鄉小度假。
易遊網加碼放大補助優惠 平日可0元入住
易遊網則針對「振興花蓮震後獎勵旅遊」加碼放大補助優惠，凡以易遊網APP訂房，輸入折扣碼「summer150」，單筆滿3,000元現折150元。易遊網更與眾多花蓮飯店聯手推出獨家優惠專案，包含「布洛灣大飯店」、「天璽商務飯店」，每晚房價千元有找，搭配平日補助方案，等於0元就能入住。
以西班牙運河風情深植人心的五星級「花蓮理想大地渡假飯店」，6月底前平日入住，搭配補助後每晚含稅只要3,399元起；五星度假首選的經典品牌「花蓮美侖大飯店」，享升等24坪豪華客房，補助後每晚含稅最低3,999元起，6月30日前入住再享平假日同價優惠。
夏季旅展「福泰飯店攜手花蓮美侖大飯店」 推住房優惠
另外，今年的台北國際夏季旅展正於世貿一館開展中，至7月15日，參展飯店中福泰飯店集團此次特別與花蓮美侖大飯店合作，推出平日優惠方案，其中包含雙館平日優惠住宿券：選擇入住福泰飯店集團旗下山形閣，再加上花蓮美侖飯店個一晚，特價7,600元；選擇入住福泰飯店集團旗下翡翠灣，再加上花蓮美侖飯店各一晚，特價4,599元。票券適用於淡季平日，假日及旺季則依照各館店公告為主。