北市幼兒園爆性侵！北市府祭最重罰廢經營許可：終身不得任教保員

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安表示，除此之外，台北市政府也做出了法定上限的最重裁處：對犯案人開出60萬元罰鍰，並且終身不得擔任教保服務人員；對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可，而且「不得擔任教保服務機構之負責人或財團法人幼兒園之董事或監察人」；相關人員依法列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，全國幼兒園都不能任用，並公告在教育部全國教保資訊網。
蔣萬安說，對於孩子與家屬，市府去年一對一地進行聯絡、協助，讓家屬能調閱監視器。過程中他請副市長林奕華、社會局全程陪伴，當時北市議員也持續關心，他們非常感謝。市府後續也提供服務及陪伴，包含身心復原，媒合、提供心理復健服務補助；司法服務，社工後續陪同偵訊與出庭，連結專業人士協助取證，安排免費法律諮詢，提供相關訴訟費用補助；視需求協助申請本市性侵害被害人緊急生活扶助等資源。
蔣萬安表示，針對該幼兒園負責人原本持有的另家托嬰中心，社會局在去年7月底接獲通報就立刻調閱托嬰中心監視器畫面、以防也有案情。市府除了將畫面提供檢調、也同步通知家長關於相關聯的幼兒園案情，並在去年10月這家托嬰中心更換負責人時，逐一通知家長、並在官網清楚標明變更情形。他也要求社會局持續進行無預警稽查，並與家長保持聯繫。
蔣萬安提到，市府特別在去年11月16日召開由教育局、社會局等相關局處參與的跨局處重大性侵害案件檢討會議，決議調查屬實即公告姓名等四大精進作為。
最後，蔣萬安表示，他也進一步拜託台北市的立委夥伴推動修法，要特別感謝立法委員的支持，在昨天晚間三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例」部分條文修正草案，未來能以一年以上七年以下，還可以併科100萬元罰金等更重刑責嚴懲這些不法、進一步保障我們孩子的安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110