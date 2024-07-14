夏天喝水訣竅！專家教3招水變好喝 飲水「最佳6時機」保大腦靈光
最近天氣熱到炸，適時喝水不只有益健康，還是保命要訣。專家說，水不僅能協助體溫調節，使消化、免疫、皮膚等系統正常作，增加人體代謝，更有研究指出，喝水可提高大腦神經傳輸功能，維持大腦靈活、情緒及專注力，建議盛夏期間因水分流失太快，最好掌握補水「最佳6時機」定時飲水，可別等到渴了才喝。
家庭消費中心／綜合報導
針對飲水量，新光醫院營養師莊淳涵說，目前共識是建議成人每日飲用6~8杯（約240~250ml杯），若以體重計算，則約為成人體重（每公斤）×30mL，而學童（學齡期或青少年）則至少飲用1500ml，且宜分次小口慢慢喝，並隨著日工作強度、活動或天氣適度調整。
莊淳涵表示，現代人生活忙碌，加上高溫使水分快速流失，因此提醒民眾別等到口渴才想喝，以下提供飲水的眉角供日常生活參考：
■善用食材搭配，增加風味：在開水中添加少許檸檬片或各種新鮮水果切片，或加入茶葉泡製無糖冷泡茶，使水更有風味，有助提高喝水頻率。
■使用環保吸管、自帶環保杯：挑選自己喜愛的杯具可喝水意願，不僅愛護環境，在工作或運動中喝水也比較不受環境限制。
■使用提醒小工具：設定時間提醒喝水，有助養成喝水好習慣，建議設定補水最佳6個時機，包括早上起床、工作前、吃午餐前、下午時光、晚餐後及睡覺前。