彰化王功漁火節今天登場！兩晚煙火秀音樂會 歌手卡司、交通整理
「北貢寮、中王功、南墾丁」全台三大海洋音樂會，其中將邁入20週年的2024彰化王功漁火節於今（13）天登場。三大亮點包含氣墊樂園、千人烤蚵、海洋音樂會，連續兩晚還會有7分鐘煙火秀點亮夜空。
記者葉盛耀/綜合報導
今年燈光秀以「海洋世界」為主題，把海底世界的奇妙生態搬到陸地，從主舞台區的海港區，沿著堤坊一路綿延到漁港路，串聯王功橋到王功街，長達2.2公里的光廊藝術造景，有小海豚、海星和珊瑚等各種可愛海洋生物。每日下午6時30分至10時點燈，展期至8月31日，入夜後，五彩繽紛的光源大放光芒。
為盛大慶祝王功漁火節20週年，今年特別在漁港旁的「王者之弓橋」演出光雕秀，7、8月每週六日，每晚7時到9時30分（每半小時一場）上演。縣府希望透過夜間的光廊造景及光雕秀表演，陪伴民眾享受入夜後吹海風的愜意，盡情玩耍，涼快一「夏」。
連續二天的晚上8點有7分鐘璀璨煙火秀、無人機及燈光秀、還有壓軸海洋音樂會，將由五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢等11組樂團歌手接力演出。另外在福海宮連續二天都有擲筊擂台賽，每日最高獎金1萬元
今（13）天、明天兩天上午9時至晚上10時，王功漁港至福海宮區間提供定點免費接駁車服務。還有彰化火車站直達王功福海宮的專車。