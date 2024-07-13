吳子嘉爆「靠疫苗A錢」被判300萬元　陳時中：全數捐做公益

鄭文燦被民進黨停權3年是高標準？近10年各政黨人物遭押下場曝光

▲法官11日裁定鄭文燦羈押並禁止接見、通信。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.11）
▲法官11日裁定鄭文燦羈押並禁止接見、通信。（圖／記者葉政勳攝，2024.07.11）

記者余祥／台北報導

前海基會董事長鄭文燦因涉嫌在桃園市長任內收賄遭收押，民進黨也將鄭文燦停權3年，但多位民進黨公職都強調停權3年是「高標準」。資深媒體人黃揚明整理10年內各政黨人士遭收押（無論是否涉貪）後的黨籍處置方式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨部分，黨員林于倫2024年3月下旬因涉嫌詐欺、洗錢遭收押禁見，4月中旬媒體報導後，民進黨中評會於4月30日決議開除黨籍。黨員林裕紘（林北好油）因自導自演恐嚇案2023年10月3日遭收押禁見，林雖聲明退黨，但民進黨於同日宣布將開除林黨籍、桃園市黨部6日通過開除林。

前新北市議員陳文治2023年2月因關說遭收押、交保後同年8月又因詐領助理費遭收押。但他目前仍是民進黨現任中評委，查無民進黨將其視為停權、開除訊息。

2020年4月，時任新北市議員王淑慧涉貪遭收押禁見，民進黨2022年3月才將其停權，同年9月因她違紀參選遭開除黨籍。2020年8月，時任立委蘇震清涉收賄遭收押禁見，民進黨將其停權處分，蘇震清2021年2月主動宣布退黨。新北市議員陳科名2019年3月涉嫌收賄遭收押禁見，遭民進黨中央停權，2022年9月才因違紀參選遭開除黨籍。

國民黨部分則為，2023年10月31日，中常委范成連因幫郭台銘連署遭檢方查辦違反總統副總統選罷法而被收押禁見。同年11月8日國民黨中常會通過開除范成連。2023年12月26日，屏東縣議長周典論因為郭台銘連署涉違總統副總統選罷法遭收押禁見，國民黨當時雖稱要依黨紀處理，但後續並未停權或開除黨籍。

2024年3月21日，台北市議員陳重文被控圖利監視器業者（台智光案）遭收押禁見，國民黨發出新聞稿，呼籲尊重檢調司法，呼籲檢調應本於司法專業，毋枉毋縱。查無陳被停權、開除黨籍訊息。2020年8月，時任立委廖國棟、陳超明涉收賄遭收押禁見，國民黨宣布將二人停權，陳超明以無黨籍參選連任成功、廖國棟未參選連任。

2014年9月5日，時任基隆市議長黃景泰涉貪遭收押禁見，國民黨在同年9月2日就因黃堅持參選基隆市長建議將其開除黨籍，9月10日中常會通過開除其黨籍。2014年5月31日，時任桃園縣副縣長葉世文涉貪收押禁見，同年6月6日國民黨考紀會通過開除其黨籍。至於國民黨的賴素如、李朝卿、林益世都超過10年，先不列入。

民眾黨部分則為，以無黨籍參選的民眾黨員馬治薇2024年1月5日因涉嫌接受中國資金參選遭收押禁見，民眾黨同年1月6日將她開除黨籍。

鄭文燦被爆「6月就刪LINE帳號、換手機」 王鴻薇：絕對有人洩密

賴清德有意排除2028黨內對手？黃暐瀚斷言：絕不是鄭文燦

鄭文燦遭押！周玉蔻曝劇本：影武者絕非賴清德　最後可能約詢這人

鄭文燦遭收押4點最難受！名嘴曝：每次出庭後都要檢查肛門

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代