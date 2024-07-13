獨家／《天道》黃瑄放手送6歲愛子去新加坡讀書　看好3大優勢發展

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她表示，在去年暑假先讓兒子飛新加坡找爸爸，一開始安排他去當地幼稚園上課，接觸適應一下環境，替未來兒子上國小做準備，黃瑄說：「他（兒子）一開始有被全英文環境嚇到，雖然底子在，不過文法沒有辦法連接起來，住了一個月狀況好轉，他8月底回台已經可以全英文對話，覺得兒子才去一個月就瞬間長大了。」
新加坡是一個多元種族的國家，華裔（包含土生華人）、馬來人、印度人，還有其他族裔居民，黃瑄因為老公的關係，也小住過一段時間，覺得在當地生活不會侷限華人生活思想。黃瑄也說，自己兒子個性喜歡交朋友，一開始她最擔心兒子因為語言不通，讓他不能進行社交、影響自信心，不過這一點兒子已經克服。
而兒子也十分早熟，很習慣當地生活，每天晚上母子都會視訊，兒子會訴說思念：「我很想妳。」但他從來沒有在她面前哭過，她送他去坐飛機時，兒子也一滴眼淚沒流，直到他上飛機才哭，這些都是聽家人說她才得知。
黃瑄表示，自己工作關係比較彈性，《天道》一殺青就準備放長假，要飛往新加坡陪他，兒子學校一有休假也會回台探望她，加上現在網路發達，世界就是地球村概念，不擔心跟兒子沒有相處機會，不過她當初也是有天人交戰過：「我有想過，他如果真的不適應就在台灣讀書也可以，不過他現在過得很快樂，不能因為捨不得就不給他嘗試，當然希望他的未來更好。」