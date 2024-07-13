「少女時代」太妍要來台灣了！8月31日高雄巨蛋開唱

獨家／《天道》黃瑄放手送6歲愛子去新加坡讀書　看好3大優勢發展

▲《天道》女星黃瑄送6歲愛子去新加坡讀書，考量「3大優勢」發展，包括未來發展性、國際觀、學習中英雙語。（圖／翻攝黃瑄臉書）
▲《天道》女星黃瑄送6歲愛子去新加坡讀書，考量「3大優勢」發展，包括未來發展性、國際觀、學習中英雙語。（圖／翻攝黃瑄臉書）

記者林奕如／台北報導

黃瑄演出《天道》被封為「最兇殘惡女」，是八點檔常見面孔，她在2017年嫁給新加坡籍從事金融業的老公馬卡龍，育有一子，目前兒子6歲，已經在新加坡就讀，長期分隔兩地，她心裡有萬般不捨，但在當地讀書主要有「3大優勢」考量，包括「未來發展性、國際觀、學習中英雙語」，還是放手送他去就讀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃瑄向《NOWnews今日新聞》透露，她生產後就有和老公溝通小孩教育問題，決定送兒子去新加坡讀書，後來因為疫情、工作規劃等因素，她和老公分隔兩地，她在台灣照顧兒子到5歲，生活語言習慣用中文，不過她對於兒子英文教育不馬虎，讓兒子在幼稚園就自然接觸英語2年，並且特別請家教老師到家授課，一禮拜會進行英語教學，總時數9小時，培養小孩的英語基礎。

▲《天道》女星黃瑄堅持送愛子新加坡留學3大原因。（圖／翻攝黃瑄臉書）
▲▼黃瑄愛子目前在新加坡讀書，她一有長假就抓緊時間相處陪伴。（圖／翻攝黃瑄臉書）
▲《天道》女星黃瑄堅持送愛子新加坡留學3大原因。（圖／翻攝黃瑄臉書）
她表示，在去年暑假先讓兒子飛新加坡找爸爸，一開始安排他去當地幼稚園上課，接觸適應一下環境，替未來兒子上國小做準備，黃瑄說：「他（兒子）一開始有被全英文環境嚇到，雖然底子在，不過文法沒有辦法連接起來，住了一個月狀況好轉，他8月底回台已經可以全英文對話，覺得兒子才去一個月就瞬間長大了。」

新加坡是一個多元種族的國家，華裔（包含土生華人）、馬來人、印度人，還有其他族裔居民，黃瑄因為老公的關係，也小住過一段時間，覺得在當地生活不會侷限華人生活思想。黃瑄也說，自己兒子個性喜歡交朋友，一開始她最擔心兒子因為語言不通，讓他不能進行社交、影響自信心，不過這一點兒子已經克服。

▲《天道》女星黃瑄堅持送愛子新加坡留學3大原因。（圖／翻攝黃瑄臉書）
▲黃瑄工作比較彈性，準備《天道》一殺青就要飛新加坡。（圖／翻攝黃瑄臉書）
而兒子也十分早熟，很習慣當地生活，每天晚上母子都會視訊，兒子會訴說思念：「我很想妳。」但他從來沒有在她面前哭過，她送他去坐飛機時，兒子也一滴眼淚沒流，直到他上飛機才哭，這些都是聽家人說她才得知。

黃瑄表示，自己工作關係比較彈性，《天道》一殺青就準備放長假，要飛往新加坡陪他，兒子學校一有休假也會回台探望她，加上現在網路發達，世界就是地球村概念，不擔心跟兒子沒有相處機會，不過她當初也是有天人交戰過：「我有想過，他如果真的不適應就在台灣讀書也可以，不過他現在過得很快樂，不能因為捨不得就不給他嘗試，當然希望他的未來更好。」

李多慧轉型當鄉土劇女神？加入《天道》黃瑄誇有天分：微笑很陰險

謝承均母吐血昏迷醫院急救！他手術房外痛哭傳LINE告白：我很愛妳

61歲翁家明加入《天道》　挨揍吐血喊：老天好不公平！

小S突皺眉哭了「這樣就少了一個女兒」！不捨倒數時間深夜吐心聲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代