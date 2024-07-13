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麥當勞搖搖薯條回歸！「開賣3天傳災情」笑翻　客回家還沒搖傻眼

▲麥當勞近年不斷復刻過去的經典品項，最近又將睽違「21年的搖搖薯條」限時回歸，讓不少常客超興奮紛紛前往朝聖購買。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞近年不斷復刻過去的經典品項，最近又將睽違「21年的搖搖薯條」限時回歸，讓不少常客超興奮紛紛前往朝聖購買。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

麥當勞近年不斷復刻過去的經典品項，最近又將睽違「21年的搖搖薯條」限時回歸，讓不少常客超興奮紛紛前往朝聖購買，想吃的是滿滿童年回憶。然而搖搖薯條最近重新上架，又找來天后蔡依林代言，不過才開賣僅3天就傳出搞笑的災情，有網友搖搖薯條買回家都還沒開始「使勁搖」就先傻眼，吸引萬人朝聖，且苦主不只一人。

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麥當勞最近復刻21年前的產品「搖搖薯條」，從7月10日開賣，產品限定賣到8月6日（或售完為止），一份單點69元，不過如果有購買套餐的話，配餐選擇大薯就能直接「免費升級搖搖薯條」，可以選擇「海苔口味粉包」或者「蔥辣風味粉包」其一。

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▲網友朝聖麥當勞復刻新品「搖搖薯條」，結果打開沒看到海苔粉包，倒是看到同色的「芝麻和風沙拉醬」。（圖/Threads@fb22674）
然而這才開賣3天，就有網友在「Threads」貼文指出「當你滿心歡喜地打開了搖搖薯條....＝＝」只見貼出的照片，該網友確實購買了搖搖薯條，並且選擇海苔口味的搖搖粉，沒想到因為海苔口味的粉包顏色與芝麻和風沙拉醬「撞色」，結果店員拿錯，讓該網友還沒搖就先傻眼一波。

貼文曝光後，吸引超過萬人按讚留言「原來不只有我....我的也是芝麻和風沙拉醬」、「看到這則貼文害我很緊張....幸好我是正常的」、「大小差很多，店員應該是忙到昏頭了啦」、「這是我今天第4次看到有人拿到芝麻和風沙拉醬，我看各位還是照搖」、「真的快笑死，店員累壞了啦」、「老實說一個沒注意真的會拿錯。」

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▲買搖搖薯條拿到「芝麻和風沙拉醬」的民眾不只一人，眾人笑翻直呼：「店員最近真的累壞。」（圖/Threads@weitsestiew）
麥當勞搖搖薯條回歸！天后蔡依林睽違21年再助陣

而這次麥當勞「搖搖薯條」睽違21年回歸，值得一提的是，2003年麥當勞推出該產品時，也是請到蔡依林來拍廣告，當時蔡依林動感唱Rap：「搖搖你的薯條、跟著我的調調」相信不少人都非常有印象，如今21年後仍然是蔡依林為搖搖薯條站台，透過麥當勞40週年主題曲〈OH LA LA LA〉的舞蹈融入「搖搖薯條」，加上搖薯條的紙袋是蔡依林手繪圖案，創意十足！

《NOWnews》記者也在日前到麥當勞購買搖搖薯條來吃，並且選以海苔口味的粉包，吃起來調味非常棒，真的有童年味道！不過提醒民眾，搖搖薯條建議買回家就要立刻食用，否則加粉搖一搖之後，薯條會因此變軟，口感上比單純加鹽的薯條差一點哦！

▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞搖搖薯條限時回歸！目前已經開賣，預計賣到8月6日或售完為止。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞搖搖薯條回歸！蔡依林「21年前廣告」挖出　洗腦RAP眾聽哭

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