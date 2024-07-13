最佳男主角？拜登關鍵記者會收視打敗奧斯卡 吸全美2400萬人觀看
美國總統拜登（Joe Biden）當地時間11日在北約峰會後舉行個人單獨記者會，在記者會上拜登再度堅持選到底，不過也再度發生口誤，將自己的副總統賀錦麗（Kamala Harris）與對手川普（Donald Trump）混淆，引來川普的無情嘲笑。而根據收視調查公司尼爾森（Nielsen）數據，拜登這場記者會吸引了超過2400萬人觀看，比今年奧斯卡頒獎典禮的收看人數還高，奧斯卡頒獎典禮今年僅有約1950萬人收看。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Variety》報導，尼爾森統計了ABC、CBS、FOX、CNN等等眾多電視頻道的收視率，這些電視台在當天晚上均直播了拜登的記者會，而得到的結果是約有2420萬人觀看拜登記者會，且這數字還不包括透過社群媒體直播管道收看的人數，可見拜登這場記者會有多麼受到矚目。
作為對比，拜登去年10月針對烏克蘭戰爭與以巴衝突發表全國講話，當時約吸引了2030萬人觀看。而每年總統發表國情咨文，通常是獲得最多關注的時候，今年拜登的國情咨文吸引3220萬人收看，去年也有2730萬人觀看，都比這次的記者會還高。無論如何，記者會本就很少能達到超高收視率，這次的觀看人數已經是罕見地多。
報導指出，這意味著美國民眾對於搞清楚拜登目前的身體狀況究竟如何，抱持著高度的興趣。然而，拜登與川普的辯論會當時所有收看直播的觀看人數超過5130萬人，依舊遠遠超過這場記者會。