虎斑貓癱軟沙發睡覺！飼主「換角度看睡姿」嚇壞：牠含冤暴斃了
虎斑貓睡姿太驚人啦！一名網友近日分享自己家中的虎斑貓經常喜歡在沙發上睡覺，而他也常常喜歡透過各種角度來觀察愛貓的睡姿，不過某次愛貓又在沙發睡著時，該主人換個角度一看卻嚇壞，因為愛貓瞪大眼睛睡覺，就像是暴斃一樣，照片曝光後，不少貓奴笑翻直呼：「這是含冤而死啊！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名日本網友在X（推特）經常分享自家養的6隻貓日常，其中一隻虎斑貓叫做澎澎（ふくる），牠非常享受在沙發睡覺，而且經常一睡就是以「全身癱軟」的睡姿入眠，因此該主人也覺得非常有趣，經常在澎澎入睡後觀察並拍攝牠的睡姿。
然而日前飼主與澎澎一同玩逗貓棒玩累了，澎澎跳上沙發上以老樣子癱在沙發上呼呼大睡，由於澎澎睡到整顆頭仰到後面去，如果是直視的角度並無法看清楚澎澎的臉，於是主人就站起來換個角度觀察，沒想到一看卻被嚇壞，因為澎澎是「睜大眼睛在睡覺」，看起來就像是怨恨很深的樣子。
貼文曝光後，不少網友朝聖笑翻表示「這真的太好笑了www」、「wow！你家的貓這是死不瞑目的暴斃在沙發上啊」、「這個真的會嚇死！真是有趣」、「這根本沒在睡吧，貓咪可以睜著眼睛睡覺嗎www」、「感覺很像暴斃在沙發上哈哈哈哈哈哈。」