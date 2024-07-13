賓士男毒駕撞死三重勇警！黃國昌批：政院編列150億反毒無比諷刺
新北市三重分局厚德派出所2名員警今（13）日凌晨執行巡邏勤務時，突遭25歲男子黃國維駕駛賓士車逆向飆撞，導致坐在副駕駛座的28歲員警黃瑋震身受重傷，送醫搶救不治，另造成4人受傷。民眾黨立委黃國昌表示，行政院長卓榮泰日前出席「反毒有功人士團體頒獎活動」說要編列150億預算反毒、加速新興毒品的審議流程，現在看來真的是無比諷刺，呼籲人民不要一個只會頒獎做秀的行政院長，請卓榮泰拿出實際作為。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌表示，今天凌晨三重發生毒駕追撞警車造成警察死傷的憾事，令人悲慟。該名駕駛是在吸食新型毒品依托咪酯「喪屍菸彈」後駕車，釀成此悲劇。然而，讓人無法接受的是，早在去年9月在台灣就已經查獲有不肖人士在販售依托咪酯，衛福部食藥署卻在今年5月才開會將其列為第四級管制藥品，法務部到6月13日才開會通過列為毒品，遲至目前都還在核定公告的作業中，整整拖了快一年，會不會太離譜？
黃國昌痛批，因為政府的怠惰，導致新型毒品四處流竄，兩個多禮拜以前的國際反毒日，卓榮泰出席「反毒有功人士團體頒獎活動」還敢大言不慚地說要編列150億預算反毒、加速新興毒品的審議流程，現在看來真的是無比諷刺。
黃國昌呼籲，人民不要一個只會頒獎做秀的行政院長，請卓榮泰拿出實際作為來。
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