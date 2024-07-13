宜蘭童玩節首次結合《柯南》！玩解謎任務拿吊飾 蘇澳潑水節登場
2024宜蘭國際童玩藝術節到來，本次首度結合家喻戶曉的日本漫畫《名偵探柯南》，且為了紀念《名偵探柯南》30歲，即日起到8月18日，在冬山河親水公園推出期間限定全球首創《名偵探柯南》全園區AR解謎遊戲，粉絲們只要帶著可上網的手機進入園區範圍，不需另外下載APP，就能進行解謎任務，完成直接抽獎贈送限量漫畫角色手機吊飾。另外，蘭陽夏日最嗨活動-蘇澳「狂歡潑水節」也已登場，柯南粉可以安排順遊。
記者葉盛耀/綜合報導
這次「名偵探柯南の不思議冒險」解謎路線將串連園區特色景點如黃龍岸司令台、紅龍艇庫與戲沙區等，粉絲們可以一邊探索園區內的童玩時光機、奇幻書寶盒或魔方樂園，一邊體驗各種冒險刺激的水上活動，或停下腳步欣賞難得一見的異國舞蹈表演，沿途一一解開不思議的難題。
完成任務後還有機會抽中限量手機吊飾，得獎者憑中獎QR code並發布限時動態並標註童玩節官方帳號即可兌換，周周都有不同角色版本，每天限量160名，送完為止。
另外，蘭陽夏日最嗨活動-蘇澳「狂歡潑水節」，也於今（13）日登場，600公尺封街打水戰，全面號召各地遊客來蘇澳開戰!活動當天冷泉園區大眾池全日免費，明（14）日將有冷泉音樂會登場，邀請到金曲歌王許富凱登歌手現場演出，緊接著8月3日海洋嘉年華、9月14日，民歌饗宴，9月前在活動合作商家消費，還可抽1兩黃金(市值約95,000元)。