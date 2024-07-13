森田芳光回顧展　暑期獻映大師16部經典電影

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出色的文學改編電影是森田芳光創作的一大特點，包括其改編自夏目漱石作品的《其後》、改編吉本芭娜娜的《廚房》，以及改編藤子‧F‧不二雄漫畫《未來的回憶》和向田邦子的《宛如阿修羅》等。除了文學改編，森田芳光在偶像劇和商業電影的領域也有出色表現。如《澀柿隊：男孩與女孩》不僅在商業上取得成功，同時也保持了對個人創作風格的忠實。
森田芳光導演回顧展，從7/13至8/18於內惟藝術中心及高雄市電影館3樓經典影廳映演，即日起於年代售票系統、內惟藝術中心與電影館櫃台售票。7/14（日）11:30《如此這般》與14:30《我的夏日旅行》映後座談有三澤和子女士與影評人鄭秉泓主講。
這次影展獨家製作套票專屬禮「森田芳光紀念帆布包」，以及高雄限定款「貼紙」，帆布袋上面共放了本次影展16部片的插圖，插圖是由日本插畫家Aya Hasegawa依照每部片繪製的小圖案，用於森田芳光全公開專書，以及70週年冥誕紀念，紀念帆布袋共限量100套，歡迎大家至內惟藝術中心或高雄市電影館、年代售票系統購買套票。更多活動詳情，敬請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至高雄市電影館與內惟藝術中心官網、臉書粉絲團、IG查詢。