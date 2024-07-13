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森田芳光回顧展　暑期獻映大師16部經典電影

▲森田芳光導演回顧展，從7/13至8/18於內惟藝術中心及高雄市電影館3樓經典影廳映演。（圖／高雄市電影館提供）
▲森田芳光導演回顧展，從7/13至8/18於內惟藝術中心及高雄市電影館3樓經典影廳映演。（圖／高雄市電影館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

繼2023年高雄電影節策劃森田芳光大師回顧單元，高雄市電影館今年再度偕日台交流協會高雄事務所，與高雄市政府高市府文化局攜手舉辦「森田芳光導演回顧展」。呈現16部森田芳光導演於1980、90年代及21世紀執導的經典作品，包括《失樂園》、《家族遊戲》、《其後》、《廚房》、《未來的回憶》和《宛如阿修羅》等16部經典傑作。

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在日本新浪潮後，森田芳光承襲了前輩導演的社會寫實與關心，但又避免了過度的歷史包袱。相對於批判社會的使命感，他更注重故事情節的通俗共鳴和對人性的細膩描繪。他的作品中常常能見到對家庭、愛情以及日常生活中微妙情感的探索，這些題材不僅深受觀眾喜愛，也贏得了專業評論的肯定。

▲這次影展獨家製作套票專屬禮「森田芳光紀念帆布包」，以及高雄限定款「貼紙」。（圖／高雄市電影館提供）
▲這次影展獨家製作套票專屬禮「森田芳光紀念帆布包」，以及高雄限定款「貼紙」。（圖／高雄市電影館提供）
出色的文學改編電影是森田芳光創作的一大特點，包括其改編自夏目漱石作品的《其後》、改編吉本芭娜娜的《廚房》，以及改編藤子‧F‧不二雄漫畫《未來的回憶》和向田邦子的《宛如阿修羅》等。除了文學改編，森田芳光在偶像劇和商業電影的領域也有出色表現。如《澀柿隊：男孩與女孩》不僅在商業上取得成功，同時也保持了對個人創作風格的忠實。

森田芳光導演回顧展，從7/13至8/18於內惟藝術中心及高雄市電影館3樓經典影廳映演，即日起於年代售票系統、內惟藝術中心與電影館櫃台售票。7/14（日）11:30《如此這般》與14:30《我的夏日旅行》映後座談有三澤和子女士與影評人鄭秉泓主講。

這次影展獨家製作套票專屬禮「森田芳光紀念帆布包」，以及高雄限定款「貼紙」，帆布袋上面共放了本次影展16部片的插圖，插圖是由日本插畫家Aya Hasegawa依照每部片繪製的小圖案，用於森田芳光全公開專書，以及70週年冥誕紀念，紀念帆布袋共限量100套，歡迎大家至內惟藝術中心或高雄市電影館、年代售票系統購買套票。更多活動詳情，敬請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至高雄市電影館與內惟藝術中心官網、臉書粉絲團、IG查詢。

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