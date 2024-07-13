喜願家園「願子樂團」精彩表演 喜見音樂治療成效

台中市工策會攜手金手獎得獎廠商協進會，今天在文心森林公園舉辦「金手悅愛相隨假日音樂會」，宏恩醫院喜願家園院生組成的願子樂團應邀參加，12名成員都是宏恩醫療體系收治的精障與智障者，他們在舞台上隨著「心花開」音樂，認真且愉樂敲擊非洲鼓，精彩演出感動台下觀眾，贏得滿堂喝彩。宏恩院長吳子鈞感謝主辦單位邀約，讓願子樂團成員有機會展現音樂治療成效
記者金武鳯/台中報導
宏恩醫院願子樂團是由院方服務對象所組成的，3年多來，每周有專業老師帶領他們練習打擊樂、彈吉他、非洲鼓等，還組織 「羽你同行」羽毛球隊，每周也是常態性訓練。吳子鈞院長表示，宏恩醫療團隊秉持耐心愛心，加上專業醫療資源，努力培訓院生日常生活可以自理，進而學習一技之長外，也讓他們透過音樂藝術薰陶治療，希望他們能早日回歸社會，過著和一般人一樣的正常生活。
宏恩醫院特助廖淑芬表示，5月獲邀參加這場音樂會，願子樂團成員獲悉後，各個都很興奮，並主動加強練習。其中一名院生原本是樂團的主唱兼吉他手，受到小中風影響，手指不太靈活，院方原本要他不用勉強，他執意要參加，今天是坐著輪椅上場。坐在台下的廖特助，看到這名病友專注認真的演出神情，直說「好感動」。
天氣爆熱，宏恩醫療團隊在會場設置一個醫療救護站，讓在場參與的民眾能夠得到妥善照顧，避免發生熱傷害情事，主辦單位特別致謝。