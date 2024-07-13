讚張育成真的很強！勝騎士飆K回敬「敬禮手勢」 原因不告訴你
富邦悍將今（13）日在新莊主場迎戰統一7-ELEVEn獅，富邦狀元張育成擔任先發三壘手、打第四棒，3打數未能擊出安打，被統一獅洋投勝騎士三振一次。談到與台灣最強打者張育成對決，勝騎士表示很享受，並且還特別回敬招牌「敬禮手勢」，但他拒絕透露原因，之後有機會才會跟大家說明。
記者路皓惟/新北報導
此戰張育成3個打席面對勝騎士都沒能突破，1局下首打席擊出內野飛球出局，3局下揮棒落空遭到三振，勝騎士在飆K後回敬他的招牌「敬禮手勢」，6局下界外飛球被接殺。
勝騎士三振後的「敬禮手勢」引起球迷熱議，但他本人暫時沒有打算跟大家分享這件事，強調之後自己私下會去找張育成聊這件事。
之前在小聯盟時曾與張育成對決，這次兩人在大平洋的另一端再度交手，勝騎士表示：「我是很有鬥志的選手，他也是很強的打者，我很享受在中職能與這樣等級的打者對戰。」
回憶起小聯盟時的對戰，勝騎士坦言已經不記得當時的具體情況，但他一直有關注張育成的比賽，認為他是一位非常強的打者，「他剛回到中職需要一些時間適應，相信他之後會有很好的成績。」
勝騎士等待已經的第10勝到手，他表示非常開心，雖然自己並不是非常在意勝投數字，但勝投意味著球隊贏球，只要球隊能夠獲勝就很開心。