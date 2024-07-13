寶璽創辦人梁徳煌又一創作 新書「聯手入侵」辦簽書會

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梁德煌說，《看不見的戰爭系列:聯手入侵》收錄三個短篇、兩個中篇小說。其中「往前」是描繪一場葬禮上重逢的老朋友，彼此回憶的互動。「因果」描述主角藉著過人的才智與毅力逆轉人生。「新境界」描繪轉世的情節與反思。「救贖」探究理性與慾望的掙扎。「聯手入侵」則為「看不見的戰爭」系列續集，持續探討在精彩刺激的神魔大戰背後，正與邪之間的分野何在，小說中以身邊常見的人物與他們經歷的趣味故事，探討各個宗教所面臨「假冒偽善」的問題，也讓讀者以自身的價值觀探討，並體會人物的想法和人生，對話中更充滿溫度亦蘊含豐富的哲理，令人回味。
梁德煌表示，「我很喜歡觀察人，觀察他們的表情，觀察他們對事情的反應，同時我也常設想自己面對同樣的事情，會有甚麼不同的理解，而這個過程就成為了我生活中的樂趣、創意、及養分，至於小說的讀者也是，我希望他們在觀看故事當天，藉由當時心境的回應或不同角度理智的解析，也許可以得到特殊的覺受，對於了解自己的人生有所幫助。」
寫小說是梁德煌的興趣，創作功力已臻專業作家，至於建築，更是他和寶璽建設在業界久執牛耳和廣受讚譽的事業，每每創下業界標竿。35年前台中「寶璽公園爵邸」首創單平面140坪規劃，掀起日後酒店大廳、酒店式管理的熱潮，也是當年十大豪宅之首。
寶璽蓋的房子一直是知名企業主指名入住的首選，在業界口碑佳。梁德煌說，「我是一個怕麻煩的人，所以對我來說，怕麻煩，一開始就要預防麻煩的發生。因此，寶璽的建案除了地段的選擇，外觀的設計之外，「安全及方便性」才是最重要的環節，也是我們認為建築的本質。尤其一般住戶不太會仔細比較的「結構」，其實就像一個人的骨骼，「水電」則好像一個人的血液跟神經，這些看不到的細節，我們更會花費大量時間去仔細琢磨。每個人停留最長時間的空間就是自己的家，人忙碌一生，獻給自己最好的禮物，就是一棟好房子，寶璽也將持續秉持一貫建築理念，「蓋好房子給喜愛好生活的人」。
寶璽第四季即將登場的「寶璽天讚」，延請曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等日本地標的國際設計團隊，名列全球前三大的NIKKEN SEKKEI操刀設計，基地正對七期富豪聚落別墅群第一排，擁有購屋者首選的超大無限視野，將是新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。